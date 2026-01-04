Pune Crime News: पुणे के वारजे इलाके से चौंकाने वाली खबर सामने आई है. एक मां ने अपनी दो साल की बेटी का गला घोंटकर हत्या कर दी और इसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. प्राथमिक जांच में पता चला है कि बेटी की बीमारी से मां डिप्रेशन में थी और इसी मानसिक स्थिति के कारण उसने यह चरम कदम उठाया.

हड्डियों की बीमारी से पीड़ित थी बच्ची

जानकारी के अनुसार, मृतक बच्ची शारवी आदिनाथ देवडकर (2 साल 3 महीने) हड्डियों की बीमारी से पीड़ित थी. उसकी मां छाया देवडकर (28) उसकी देखभाल कर रही थी, लेकिन बेटी की लगातार बीमारी और इलाज की जिम्मेदारी से वह मानसिक रूप से परेशान हो गई थी. पति आदिनाथ देवडकर (30) काम के सिलसिले में घर से बाहर थे.

घटना शुक्रवार (दि. 2) को हुई. पति आदिनाथ जब घर लौटे तो उन्हें अपनी बेटी बेजान पालने में पड़ी मिली. बच्ची के हाथ-पैर चिकटपट्टी से बंधे हुए थे. पत्नी छाया को फांसी पर लटका देखकर पति ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. वारजे मालवाडी पुलिस ने आदिनाथ की शिकायत पर बेटी की हत्या और आत्महत्या के मामले की जांच शुरू कर दी.

घटनास्थल का निरीक्षण

एसीपी शीतल जानवे और पुलिस निरीक्षक धेंडे ने घटनास्थल का दौरा किया. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पूरे घर का निरीक्षण किया. दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि इलाज से पहले ही मां और बेटी की मौत हो चुकी थी. प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई कि शारवी का गला घोंटकर हत्या की गई थी.

इस घटना ने पूरे इलाके और परिवार में शोक और सदमे की स्थिति पैदा कर दी है. बच्ची की बीमारी और मां के मानसिक स्वास्थ्य की कमजोर स्थिति के कारण यह कदम उठाने का अंदेशा जताया जा रहा है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सभी पहलुओं का परीक्षण कर रही है.