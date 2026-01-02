Maharashtra News: नए साल की शुरुआत मुंबईवासियों के लिए कुछ अलग रही. जहां मौसम विभाग ने ठंड की संभावना जताई थी, वहीं नए साल की सुबह अचानक हुई बारिश ने लोगों को चौंका दिया. ऑफिस और अन्य कामों के लिए घर से निकले लोगों को बारिश के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा. दक्षिण मुंबई में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जबकि उपनगरों और नवी मुंबई में हल्की से मध्यम बारिश हुई.

बारिश के बाद बढ़ी ठंड

बारिश के बाद मुंबई में ठंडी हवाएं चलने लगीं, जिससे तापमान में साफ गिरावट दर्ज की गई. अचानक मौसम बदलने से शहर में ठंडक बढ़ गई है. लोगों को हल्की ठंड महसूस हो रही है. राहत की बात यह है कि बारिश के चलते हवा में मौजूद प्रदूषण के स्तर में भी कुछ कमी आई है.

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मुंबई में अगले 48 घंटों तक आसमान में बादल छाए रह सकते हैं. इस दौरान कहीं-कहीं हल्की बारिश की फुहारें भी पड़ सकती हैं. इसके बाद धीरे-धीरे तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है, लेकिन फिलहाल ठंडी हवाओं के कारण मौसम ठंडा बना रहेगा.

महाराष्ट्र में ठंड और कोहरे का असर

अरब सागर से आ रही नमी भरी हवाओं और पश्चिमी ठंडी हवाओं के चलते मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं. इससे राज्य के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक ठंड और सुबह के समय कोहरे के बढ़ने की संभावना जताई है.

महाराष्ट्र के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान तेजी से गिरा है. परभणी में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि धुले में यह 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. कई शहरों में ठंडी हवाओं के कारण लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है.

विदर्भ और मराठवाड़ा में कड़ाके की ठंड

विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में ठंड का असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है. नागपुर सहित पूरे विदर्भ में दिसंबर का महीना पिछले कुछ सालों में सबसे ठंडा रहा है. बीते करीब 15 दिनों से कई इलाकों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है. मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र में ठंड और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है.