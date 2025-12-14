Maharashtra News: मुंबई और पुणे के बीच सफर करने वाले लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. अभी मुंबई से पुणे की यात्रा में आमतौर पर ढाई से तीन घंटे लगते हैं, लेकिन ट्रैफिक या घाट सेक्शन में जाम लगने पर यही सफर चार से पांच घंटे तक खिंच जाता है. अब इस परेशानी से जल्द ही निजात मिलने वाली है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि आने वाले समय में मुंबई–पुणे की दूरी महज 90 मिनट में तय की जा सकेगी.

सुपरफास्ट मुंबई–पुणे यात्रा की तैयारी

शनिवार को विधानभवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नितिन गडकरी ने बताया कि राज्य में अगले वर्ष करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये के विकास कार्य किए जाएंगे. इनमें से लगभग 50 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट सिर्फ सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) को दिए जाएंगे. इन योजनाओं का सीधा फायदा मुंबई और पुणे के नागरिकों को मिलेगा, क्योंकि इनमें कई बड़े सड़क और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट शामिल हैं.

गडकरी ने जानकारी दी कि पुणे–मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़कर एक नया साझा एक्सप्रेस हाईवे बनाया जा रहा है. यह ग्रीनफील्ड लिंक अटल सेतु, जेएनपीटी चौक से शुरू होकर पुणे के शिवार जंक्शन तक जाएगा. करीब 130 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस हाईवे मुंबई से पुणे और आगे दक्षिण भारत की ओर जाने वाली यात्रा को तेज और सुगम बनाएगा. इसके पूरा होने के बाद सफर का समय घटकर सिर्फ डेढ़ घंटे रह जाएगा.

पुणे जिले में 50 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट

केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि केवल पुणे जिले के लिए उनके मंत्रालय के तहत करीब 50 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य मंजूर किए गए हैं. ये सभी प्रोजेक्ट अगले तीन महीनों में शुरू होंगे. इनमें कई एलिवेटेड रोड और मल्टी-लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो ट्रैफिक की समस्या को काफी हद तक कम करेंगे.

गडकरी ने बताया कि तलेगांव–चाकण–शिक्रापुर मार्ग पर 4,207 करोड़ रुपये की चार स्तरीय महत्वाकांक्षी परियोजना तैयार की जा रही है. इसमें सबसे नीचे सामान्य सड़क होगी, उसके ऊपर दो फ्लाईओवर और सबसे ऊपर मेट्रो लाइन बनाई जाएगी. इस परियोजना की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.

हडपसर–यवत एलिवेटेड रोड

इसके अलावा हडपसर से यवत तक 5,262 करोड़ रुपये की एलिवेटेड सड़क परियोजना भी शुरू की जाएगी. इसका एमओयू हो चुका है और चुनाव खत्म होते ही भूमिपूजन किया जाएगा. गडकरी ने बताया कि पुणे (खेड) से नाशिक फाटा तक राष्ट्रीय राजमार्ग का काम भी तेजी से चल रहा है, जिसमें 93 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है.

नितिन गडकरी ने कहा कि चुनाव समाप्त होते ही इन सभी परियोजनाओं का भूमिपूजन किया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि महाराष्ट्र में कुल सवा लाख करोड़ रुपये के सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जबकि आने वाले वर्ष में डेढ़ लाख करोड़ रुपये के नए काम शुरू होंगे. इनमें से करीब 50 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पुणे और आसपास के इलाकों में होंगे, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और विकास को नई रफ्तार मिलेगी.