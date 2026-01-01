हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: न्यू ईयर के जश्न में तंबाकू विवाद ने ली युवक की जान, बेरहम होकर डंडे से पीटा, हुई मौत

Maharashtra: न्यू ईयर के जश्न में तंबाकू विवाद ने ली युवक की जान, बेरहम होकर डंडे से पीटा, हुई मौत

Maharashtra: अकोला के कृषीनगर में नववर्ष पर तंबाकू विवाद ने हिंसक रूप लिया. राम गिराम ने लोहे के पाइप से संतोष घावड़े पर हमला किया, जिससे उनकी मौत हुई. पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 01 Jan 2026 02:25 PM (IST)
Preferred Sources

Akola Crime News: महाराष्ट्र के अकोला शहर में नववर्ष के पहले ही दिन एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. शहर के कृषीनगर इलाके में महज तंबाकू न देने की बात पर हुए विवाद में एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और जश्न का माहौल पल भर में मातम में बदल गया.

तंबाकू को लेकर हुआ विवाद

मृतक की पहचान संतोष भगवंतराव घावड़े के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार संतोष और आरोपी राम कैलाश गिराम के बीच तंबाकू को लेकर कहासुनी हुई थी. शुरुआत में यह विवाद केवल बातचीत तक सीमित था, लेकिन देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि हिंसा में बदल गया.

विवाद बढ़ने पर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई. इसी दौरान आरोपी राम गिराम ने लोहे के पाइप से संतोष घावड़े के सिर पर जोरदार वार किया. गंभीर चोट लगने के कारण संतोष मौके पर ही गिर पड़े. आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा खून बहने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही अकोला पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी राम गिराम को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है.

नववर्ष के दिन हुई इस हत्या से कृषीनगर क्षेत्र में डर का माहौल है. स्थानीय लोगों ने छोटी-छोटी बातों पर बढ़ती हिंसक घटनाओं पर चिंता जताई है. कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि दोषी को सख्त सजा दिलाने के लिए पूरी कार्रवाई की जाएगी.

और पढ़ें
Published at : 01 Jan 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Akola Crime News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बोले- 'जिंदा रहा तो चुनाव जरूर लड़ूंगा...साजिश के तहत मुझे हटाया गया'
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बोले- 'जिंदा रहा तो चुनाव जरूर लड़ूंगा...साजिश के तहत मुझे हटाया गया'
विश्व
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
Advertisement

वीडियोज

Astrology Predictions: Donald Trump के लिए कैसा रहेगा 2026? , सुनिए क्या बोलीं ज्योतिषाचार्य Y rakhi
Indore: दुषित पानी से उजड़ गए 7 परिवार..क्यों हंस रहे मौत के जिम्मेदार? | Kailash Vijayvargiya | BJP
New Year 2026: कड़ाके की ठंड में भी भक्तों का जोश देख आप भी हो जाएंगे हैरान! | Ayodhya | Ram lala
2026 का शंखनाद...रामलला के दरबार में गूंजा जय श्री राम! | Ayodhya | Ram lala | Ram Mandir |ABP News
New Year 2026: नये साल 2026 ने दी दस्तक...हर तरफ जश्न में डूबे लोग | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बोले- 'जिंदा रहा तो चुनाव जरूर लड़ूंगा...साजिश के तहत मुझे हटाया गया'
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बोले- 'जिंदा रहा तो चुनाव जरूर लड़ूंगा...साजिश के तहत मुझे हटाया गया'
विश्व
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
ओटीटी
Haq OTT Release Date: 'हक' से शुरू हुआ नया साल 2026, कुछ ही घंटों में ओटीटी पर रिलीज होगी यामी गौतम की फिल्म
'हक' की OTT रिलीज डेट कंफर्म, कुछ ही घंटों में रिलीज होगी यामी गौतम की फिल्म
जनरल नॉलेज
Myanmar Debt: म्यांमार पर भारत का कितना पैसा उधार, क्या वापस लिया जाता है यह कर्ज?
म्यांमार पर भारत का कितना पैसा उधार, क्या वापस लिया जाता है यह कर्ज?
हेल्थ
सर्दियों में ज्यादा क्यों होता है सिरदर्द? जानें इसके लक्षण और बचने के तरीके
सर्दियों में ज्यादा क्यों होता है सिरदर्द? जानें इसके लक्षण और बचने के तरीके
ट्रेंडिंग
मेट्रो में लुकाछिपी खेलने लगा युवा सरदार तो भड़क गए यूजर्स, सिविक सेंस पर उठाने लगे सवाल
मेट्रो में लुकाछिपी खेलने लगा युवा सरदार तो भड़क गए यूजर्स, सिविक सेंस पर उठाने लगे सवाल
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget