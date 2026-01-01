Akola Crime News: महाराष्ट्र के अकोला शहर में नववर्ष के पहले ही दिन एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. शहर के कृषीनगर इलाके में महज तंबाकू न देने की बात पर हुए विवाद में एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और जश्न का माहौल पल भर में मातम में बदल गया.

तंबाकू को लेकर हुआ विवाद

मृतक की पहचान संतोष भगवंतराव घावड़े के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार संतोष और आरोपी राम कैलाश गिराम के बीच तंबाकू को लेकर कहासुनी हुई थी. शुरुआत में यह विवाद केवल बातचीत तक सीमित था, लेकिन देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि हिंसा में बदल गया.

विवाद बढ़ने पर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई. इसी दौरान आरोपी राम गिराम ने लोहे के पाइप से संतोष घावड़े के सिर पर जोरदार वार किया. गंभीर चोट लगने के कारण संतोष मौके पर ही गिर पड़े. आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा खून बहने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही अकोला पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी राम गिराम को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है.

नववर्ष के दिन हुई इस हत्या से कृषीनगर क्षेत्र में डर का माहौल है. स्थानीय लोगों ने छोटी-छोटी बातों पर बढ़ती हिंसक घटनाओं पर चिंता जताई है. कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि दोषी को सख्त सजा दिलाने के लिए पूरी कार्रवाई की जाएगी.