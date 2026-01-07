Maharashtra News: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में राहुरी–शनिशिंगणापुर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा सामने आया है. उंबेरे गांव के पास ऑटो रिक्शा और मिनी बस की आमने-सामने की टक्कर हो गई. इस हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

दर्शन के लिए निकले थे युवक

जानकारी के अनुसार, नाशिक जिले के इगतपुरी के पास गिरणारे गांव के कुछ युवक पालखी लेकर शिर्डी गए थे. इनमें से कुछ युवक शनिशिंगणापुर दर्शन के लिए रवाना हुए थे. सभी युवक एक ऑटो रिक्शा से जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही यह दर्दनाक हादसा हो गया.

राहुरी की ओर से आ रही तेज रफ्तार मिनी बस ने ऑटो रिक्शा को सामने से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. मिनी बस सड़क किनारे पलट गई, जबकि रिक्शा के परखच्चे उड़ गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया.

तीन युवकों की मौके पर मौत

इस हादसे में दीपक जगन डावखर (22), आकाश मनोहर डावखर (22) और दीपक विजय जाधव (22) की मौके पर ही मौत हो गई. तीनों युवक इगतपुरी के गिरणारे गांव के रहने वाले थे. वहीं, रूपेश गणेश भगत (19) और रोशन गंगाधर डावखरे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका निजी अस्पताल में इलाज जारी है.

युवकों की अचानक मौत से उनके परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. गांव में शोक का माहौल है. पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

सटाणा में भीषण हादसा

नाशिक जिले के सटाणा में भी एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई. साक्री-शिर्डी राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढोलबारे गांव के पास तेज रफ्तार वाहन ने एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी. बाइक सामने से आ रहे पिकअप वाहन से जा टकराई. इस हादसे में संदीप दासू गावित (35) और उनकी पत्नी आशा संदीप गावित की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों बच्चों से मिलकर घर लौट रहे थे. लगातार हो रहे हादसों से नाशिक जिला दहल उठा है.