Congress Leader Neerja Ambekar Murder Case: महाराष्ट्र के बदलापुर में तीन साल पहले कांग्रेस पार्टी की महिला पदाधिकारी नीरजा आंबेकर की हुई मौत के मामले में अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. जिसे अब तक प्राकृतिक मौत माना जा रहा था, वह असल में एक सोची-समझी हत्या निकली. इस मामले में पुलिस ने नीरजा के पति रूपेश आंबेकर समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. साथ ही, जिस सरकारी अस्पताल ने मौत का प्रमाण पत्र जारी किया था, उसकी भूमिका की भी जांच शुरू कर दी गई है.

दूसरे अपराध की जांच में खुला राज

यह मामला अचानक नहीं खुला. कुछ दिन पहले बदलापुर में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ था. इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ऋषिकेश चालके को गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान पुलिस उपनिरीक्षक राजेश गज्जल ने ऋषिकेश से पूछा कि उसने पहले और कौन-कौन से अपराध किए हैं. इसी दौरान ऋषिकेश ने तीन साल पुरानी एक हत्या की बात कबूल कर ली. यह सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई.

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि साल 2022 में नीरजा आंबेकर की मौत कोई हादसा नहीं थी. उनकी हत्या की साजिश उनके पति और व्यवसायी रूपेश आंबेकर ने रची थी. उस समय पुलिस ने इस मौत को आकस्मिक मानते हुए ADR (अचानक मृत्यु रिपोर्ट) दर्ज की थी. कोई संदेह न होने के कारण मामला वहीं बंद हो गया था.

सांप के काटने से की गई हत्या

ऋषिकेश चालके के कबूलनामे के अनुसार, यह हत्या बेहद चालाकी से की गई थी. रूपेश आंबेकर ने अपने तीन साथियों चेतन दुधाने, कुणाल चौधरी और ऋषिकेश चालके के साथ मिलकर योजना बनाई. हत्या में सांप का इस्तेमाल किया गया ताकि मौत को प्राकृतिक दिखाया जा सके.

रूपेश ने पहले ही घर के किचन में एक बोरी में सांप छिपाकर रख दिया था. हत्या वाली रात नीरजा को पैरों की मालिश के बहाने हॉल में उल्टा लिटाया गया. उसी समय चेतन दुधाने, जो सर्पमित्र था, किचन से सांप निकालकर ऋषिकेश को दिया. नीरजा के ऊपर रूपेश बैठा रहा और ऋषिकेश ने सांप से उनके बाएं टखने पर तीन बार डंक मरवाया.

झूठे मृत्यु प्रमाण पत्र की भी जांच

हत्या के बाद नीरजा को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया. अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कुलगांव-बदलापुर सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने बिना गहराई से जांच किए मृत्यु को प्राकृतिक कैसे घोषित कर दिया.

फिलहाल पुलिस ने नीरजा के पति रूपेश आंबेकर और उसके तीनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस सनसनीखेज खुलासे ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर कड़ी को जोड़कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.