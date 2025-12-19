Maharashtra: मां के हाथ की काटी नस, पिता के सिर पर मारा डंडा, हैवान ने थाने पहुंचकर कबूला जुर्म

Maharashtra News: महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. हाथकणंगले तालुका के हुपरी शहर के महावीर नगर इलाके में बेटे ने ही अपने बुजुर्ग माता-पिता की निर्मम हत्या कर दी. इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग स्तब्ध हैं.

हमले में दोनों की मौके पर ही मौत

यह घटना तड़के सुबह हुई, जब विजयमाला नारायण भोसले (70) और नारायण गणपतराव भोसले (78) अपने घर में मौजूद थे. इसी दौरान उनके बेटे सुनील भोसले (48) ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया. हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी सुनील ने बेहद क्रूरता दिखाई. उसने अपनी मां विजयमाला के हाथ की नस किसी धारदार वस्तु से काट दी और चेहरे पर कांच के टुकड़े से हमला किया. वहीं पिता नारायण भोसले के सिर पर लकड़ी से जोरदार वार किया गया. गंभीर चोटों के कारण दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर कबूला जुर्म

हत्या के बाद आरोपी बेटा खुद हुपरी पुलिस थाने पहुंचा और अपना अपराध कबूल कर लिया. उसकी स्वीकार करने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है.

फिलहाल हत्या के पीछे की असली वजह साफ नहीं हो पाई है. पुलिस यह जांच कर रही है कि मामला पारिवारिक विवाद, मानसिक तनाव या किसी अन्य कारण से जुड़ा है या नहीं. फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर सबूत जुटा रही है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. इस दोहरे हत्याकांड के बाद हुपरी शहर में डर और दुख का माहौल है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक बेटा अपने ही माता-पिता के खिलाफ इतना क्रूर कैसे हो सकता है.