Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के बीड जिले के केज तालुका में एक बार फिर दहशत फैलाने वाली मारपीट की घटना सामने आई है. सांगवी गांव में जमीन के मामूली विवाद को लेकर गांव के गुंडों ने एक महिला और उसके बेटे को बीच सड़क पर बुरी तरह पीटा. इस अमानवीय मारपीट का वीडियो कैमरे में कैद हो गया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. गंभीर रूप से घायल महिला का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसका परिवार दहशत में है. यह चौंकाने वाली घटना 5 दिसंबर को हुई.

शिकायत दर्ज कराने से गुस्से थे आरोपी

इससे पहले भी आरोपियों के परेशान किए जाने पर पीड़ित महिला ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. हालांकि, शिकायत दर्ज कराने के गुस्से में आरोपियों ने सड़क पर रोककर मां-बेटे को लोहे और लकड़ी की वस्तुओं से पीटा. ऐसी जानकारी पीड़िता ने दी. शिकायत क्यों की? ऐसा सवाल पूछते हुए फिर से अमानवीय मारपीट की गई. उनके बेटे को भी न्याय मांगने के लिए बुरी तरह पीटा गया.

पुलिस की लापरवाही पर परिवार का आरोप

केदार परिवार ने इस मामले में पुलिस की लापरवाही पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. इस मारपीट की आपबीती पीड़ित महिला ने बताई ,"पुलिस ने सिर्फ शिकायत दर्ज की, लेकिन अगर आरोपियों पर कार्रवाई की जाती तो ऐसी घटना दोबारा नहीं होती." साथ ही जान का खतरा होने की बात कही है. उनके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है और गांव में दहशत का माहौल है. आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी न होने से परिवार डरा हुआ है.

मामले की जांच कर रही है पुलिस

बीड जिले में पिछले कुछ दिनों से मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं और कानून-व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान लग गया है. विशेष रूप से, केज पुलिस स्टेशन की निष्क्रियता के कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ने का आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया है. घटना का वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है. सड़क के किनारे महिला को घसीटकर बेरहमी से पीटने का दृश्य देखकर इलाके में गुस्सा व्यक्त किया जा रहा है.

केदार परिवार ने तत्काल आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है, लेकिन ग्रामीणों और पीड़ितों द्वारा तत्काल और ठोस कदम उठाने की मांग की जा रही है. अन्यथा, ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगेगी, ऐसी भावना व्यक्त की जा रही है.