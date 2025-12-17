Maharashtra: रत्नागिरी में नाबालिग से दरिंदगी! पहले शराब पिलाई फिर लॉज में ले जाकर किया रेप

Guhagar Crime News: महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के गुहागर से एक बेहद चौंकाने वाली और शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां एक नाबालिग लड़की को समुद्र तट पर ले जाकर एक युवक ने शराब पिलाई और उसके साथ रेप किया. इसके बाद आरोपी ने लड़की को रात में जबरदस्ती एक लॉज में भी ले गया. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत

घटना के बाद लड़की पूरी रात घर नहीं लौटी. परेशान माता-पिता ने तुरंत गुहागर पुलिस स्टेशन में बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई. हालांकि, अगले दिन दोपहर में लड़की खुद किसी तरह घर पहुंची. उसकी हालत देखकर माता-पिता के होश उड़ गए. पूछताछ के दौरान लड़की ने पूरी आपबीती बताई, जिससे यह गंभीर मामला सामने आया.

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी का नाम प्रितेश सुर्वे (उम्र 29) है. उसने लड़की को घुमाने के बहाने समुद्र तट पर ले जाकर शराब पिलाई और दिनभर उसका रेप किया. रात में उसे जबरदस्ती लॉज में ले जाया गया. गुहागर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. इस घटना से पूरे गुहागर और आसपास के इलाकों में गुस्से की लहर है.

पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या

वहीं दूसरी ओर पुणे जिले के मावल तालुका के उर्से गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां पांच साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम बच्ची घर से लापता हो गई थी. अगले दिन रविवार को उसका शव गांव के पास एक खेत में मिला. पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर घर से दूर ले गया था. इसके बाद उसके साथ रेप किया गया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई.

सीसीटीवी से आरोपी की गिरफ्तारी

पिंपरी-चिंचवाड़ पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गवाहों की मदद से आरोपी की पहचान की. आरोपी का नाम समीर कुमार मंडल बताया गया है, जो बच्ची के पड़ोस में ही रहता था. पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है.