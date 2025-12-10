Maharashtra News: महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर तालुका के टाके देवगांव स्थित आदिवासी बहुल 'बरड्याची वाडी वावीहर्ष पाड्या' में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां 45 साल की बच्चूबाई हंडोगे नामक महिला को अब तक 14 बच्चे हुए हैं. आर्थिक तंगी और बच्चों की खराब सेहत के कारण छह बच्चों को बेचने का संदेह जताया गया है. यह मामला सामने आते ही स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस तुरंत हरकत में आ गई है.

महिला ने परेशानियों में घिरकर उठाया बड़ा कदम

स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं और आशा सेविकाओं से मिली जानकारी के अनुसार बच्चूबाई हंडोगे पिछले कई सालों में 14 बच्चों को जन्म दे चुकी हैं, लेकिन आर्थ‍िक स्थिति बेहद कमजोर होने के कारण वे अपने बच्चों को न तो ठीक से खिला पा रही थीं और न ही उनका इलाज करा पा रही थीं. इन्हीं परिस्थितियों के चलते महिला ने अपने छह बच्चों को कथित रूप से बेच दिया, ऐसा आरोप स्थानीय कार्यकर्ताओं ने लगाया है. यह खबर सामने आते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई.

नवजात शिशु की जांच से खुला मामला

10 अक्टूबर 2025 को बच्चूबाई ने एक बेटे को जन्म दिया. नवजात का वजन बेहद कम था, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने आशा सेविकाओं के माध्यम से नियमित स्वास्थ्य जांच शुरू की. कई बार घर जाकर जांच की गई, लेकिन एक दिन जब आशा सेविका बच्चे को देखने पहुंची तो उसे बताया गया कि बच्चे को किसी को दे दिया है.

यह सुनकर सेविका को शक हुआ. उन्हें पहले भी दो–तीन बच्चों के गायब होने की जानकारी मिली थी. मामले को गंभीर समझकर उन्होंने तुरंत अधिकारियों को सूचना दी.

आशा सेविका ने जताया शक

आशा सेविकाओं ने बताया कि इस महिला को न तो पर्याप्त पोषण मिल रहा था, न गर्भावस्था के दौरान उचित स्वास्थ्य सुविधा. जन्म के बाद नवजातों को उचित दवा और इलाज नहीं मिल पाया. इसी वजह से मां मजबूरी में बच्चों को दूसरों को दे रही थी, लेकिन यह गोद देना है या बेचना, यह स्पष्ट नहीं था.

जैसे ही खबर सामने आई, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए कि समय पर देखभाल नहीं दी गई, जिस कारण महिला को ऐसा कदम उठाना पड़ा.

एबीपी माझा की टीम घटना स्थल पर पहुंची

एबीपी माझा की टीम घटना स्थल पर पहुंची और जांच जारी करने वाली पुलिस से बात की. पुलिस ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की जा रही है और बच्चों की तलाश के लिए तीन टीमें ठाणे, शाहपुर और अन्य इलाकों में भेजी गई हैं.

इस बीच मीडिया टीम जब बच्चूबाई हंडोगे और उनके पति विष्णु हंडोगे से मिली तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा, “हमने बच्चों को बेचा नहीं. गरीबी, बीमारी और पोषण की कमी के कारण बच्चों को रिश्तेदारों को संभालने के लिए दिया.” महिला ने बताया कि गर्भावस्था में उन्हें सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से कोई सहायता नहीं मिली, न ही आंगनवाड़ी के दिए जाने वाले पोषक तत्व या मदद. उन्होंने कहा कि बच्चे बीमार रहते थे और उनके पास इलाज करवाने की भी क्षमता नहीं थी.

परिवार का दावा - ‘गोद दिया, बेचा नहीं’

महिला और उसके पति ने दावा किया कि उन्होंने आर्थिक मजबूरी में बच्चों को अपने ही रिश्तेदारों को गोद दिया. उनका कहना है कि गोद देने के पीछे मकसद बच्चों की सुरक्षा और भविष्य था, न कि पैसे कमाना. उन्होंने बताया कि उनका डेढ़ महीने का बच्चा भी दूध न मिलने और लगातार बीमार रहने के कारण रिश्तेदारों को दे दिया गया था.

हालांकि स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और आशा सेविकाएं इस दावे को पूरी तरह सही नहीं मान रहीं. उनका कहना है कि कुछ लेनदेन या आदान-प्रदान की जानकारी मिली है, जिसे पुलिस जांच में स्पष्ट किया जाना जरूरी है. घोटी पुलिस ने तत्काल इन बच्चों की तलाश के लिए तीन दल शाहपुर, ठाणे और अन्य क्षेत्रों में रवाना किए गए हैं. पुलिस जांच और समिति की जांच में क्या सामने आता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा.