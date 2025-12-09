Maharashtra: लुका छिपी खेलते वक्त पानी की टंकी में गिरा 8 साल का मासूम, 4 दिन बाद मिला शव

Maharashtra News: महाराष्ट्र के नालासोपारा के पूर्व में टाकी पाड़ा इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना की खबर सामने आई है, यहां चार दिन से लापता आठ साल के मेहराज शेख का शव सोमवार सुबह एक इमारत की पानी की टंकी में मिला. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है. दोस्तों के साथ लुका-छिपी खेलते समय वह पानी की टंकी में गिर गया, ऐसी प्राथमिक जानकारी पुलिस को मिली है. हालांकि, नालासोपारा पुलिस विभिन्न कोणों से इसकी जांच कर रही है.

पानी की टंकी से बदबू आने पर तलाशी ली गई

मिली जानकारी के मुताबिक, मेहराज शेख चार दिन पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था. परिवार के साथ-साथ नागरिकों ने भी इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चला. आखिरकार 4 दिसंबर को मेहराज की मां की शिकायत पर नालासोपारा पुलिस स्टेशन में मेहराज के अपहरण का मामला दर्ज किया गया. तलाशी अभियान के दौरान, सोमवार सुबह इमारत की ऊपरी मंजिल पर पानी की टंकी से बदबू आने पर तलाशी ली गई, तो उस टंकी में शव मिला. घटना की जानकारी मिलते ही नालासोपारा पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया.

बच्चा टंकी के पास कैसे पहुंचा?

पुलिस ने बच्चे की मौत का कारण जानने के लिए जांच शुरू कर दी है. इलाके में सीसीटीवी फुटेज की जांच की. इस घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार बच्चा टंकी के पास कैसे पहुंचा? क्या इसमें किसी का हाथ है? क्या पानी की टंकी खुली होने पर बिल्डर की लापरवाही है? इन सभी पहलुओं की गहन जांच का काम तेजी से चल रहा है. हालांकि, पुलिस को प्रारंभिक जानकारी मिली है कि वह दोस्तों के साथ लुका-छिपी खेलते समय पानी की टंकी में गिर गया था.

संतुलन बिगड़ने के बाद टंकी के अंदर गिरा बच्चा

इस घटना की जांच के दौरान, मेहराज के साथ लुका-छिपी खेलने वाले उसके कुछ दोस्तों ने पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि बच्चे लुका-छिपी खेल रहे थे, तभी मेहराज गलती से इमारत के इलाके में चला गया और पानी की टंकी के पास छिपने की कोशिश करते समय उसका संतुलन बिगड़ गया और वह अंदर गिर गया. यह भी सामने आया है कि इन बच्चों ने डर के कारण तुरंत किसी को यह जानकारी नहीं दी. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विशाल वलवी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह एक दुर्घटना लग रही है, लेकिन सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण स्पष्ट हो जाएगा.