Maharashtra: टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते ही ठगी गई महिला, चंद मिनटों में गवां दिए 4 लाख रुपए

Mumbai Cyber Fraud News: मुंबई के नाहूर इलाके में रहने वाली 38 वर्षीय महिला शेयर बाजार में निवेश कर आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहती थी. इसी सोच के तहत वह शेयर बाजार से जुड़ी जानकारी जुटा रही थी. इसी दौरान उसे सोशल मीडिया पर टेलीग्राम ऐप का एक विज्ञापन दिखाई दिया, जिसमें शेयर बाजार के टिप्स, ट्रेडिंग कॉल और निवेश से मुनाफा कमाने के दावे किए गए थे. महिला उस टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो गई.

ग्रुप में दिखाया गया भरोसे का माहौल

यह टेलीग्राम ग्रुप काफी सक्रिय था. ग्रुप में रोजाना शेयर चार्ट, ट्रेडिंग कॉल, निवेश से जुड़े सवाल-जवाब और मुनाफे के स्क्रीनशॉट साझा किए जाते थे. ग्रुप के सदस्य खुद को अनुभवी निवेशक बताते थे और दावा करते थे कि निवेश में किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ मुनाफा ही मिलेगा. इन बातों से महिला का भरोसा बढ़ता गया.

शुरुआत में महिला ने 120 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये जैसी छोटी रकम निवेश की. ग्रुप के लोगों ने तुरंत मुनाफे के स्क्रीनशॉट भेजे, जिनमें शेयर की कीमत बढ़ती दिखाई गई थी. इससे महिला को लगा कि ग्रुप सही है और यहां सच में पैसा कमाया जा सकता है. उसने ग्रुप के सदस्यों का धन्यवाद भी किया.

तीन दिनों में लाखों रुपये ट्रांसफर

इसके बाद 22 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच महिला ने अपने बैंक खाते से कई किस्तों में पैसे ट्रांसफर किए. हर बार उसे नया यूपीआई आईडी या अलग बैंक खाता नंबर भेजा जाता था. ज्यादा मुनाफे के लालच में वह लगातार पैसे भेजती रही. इस दौरान उसे लाभ के फर्जी स्क्रीनशॉट भी मिलते रहे.

जब महिला का निवेश 3.8 लाख रुपये से ज्यादा हो गया तो ग्रुप में मुनाफे के स्क्रीनशॉट आना बंद हो गए. महिला को शक हुआ और उसने अपनी जमा की गई रकम वापस मांगी, लेकिन ग्रुप में किसी ने जवाब नहीं दिया. जिन लोगों से वह सलाह ले रही थी, वे सभी अचानक गायब हो गए. तब उसे समझ आया कि वह साइबर ठगी का शिकार हो चुकी है.

पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

पीड़ित महिला ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जांच में सामने आया कि पैसा कई अलग-अलग बैंक खातों और यूपीआई आईडी में भेजा गया था. पुलिस ने बताया कि कोई भी अधिकृत शेयर ब्रोकर कभी भी व्यक्तिगत खातों में निवेश के पैसे नहीं मंगवाता.

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया या टेलीग्राम ग्रुप पर मिलने वाले निवेश के लालच में न आएं. अगर किसी को ठगी का शक हो, तो तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें. सावधानी ही साइबर ठगी से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है.