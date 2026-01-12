Maharashtra: शख्स ने 7 साल के जुड़वा बेटा-बेटी को कुएं में धकेला, हुई मौत, फिर पी लिया जहर, ये है कारण
Maharashtra News: महाराष्ट्र के सोलापुर के करमाला तालुका में पिता ने गुस्से में अपने सात साल के जुड़वां बच्चों को कुएं में धकेलकर उनकी हत्या कर दी. इसके बाद शख्स ने जहर पी लिया. जानें पूरा मामला.
Maharashtra News: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के करमाला तालुका के केत्तूर गांव में चौंकाने वाली घटना सामने आई है. सुहास ज्ञानदेव जाधव (32), जो बिजली वितरण कंपनी में कर्मचारी हैं, ने अपने सात साल के जुड़वां बच्चों शिवांश सुहास जाधव और श्रेया सुहास जाधव को गुस्से में कुएं में धकेल दिया. इस घटना ने पूरे करमाला तालुका में अफरा-तफरी मचा दी.
मामूली विवाद के बाद हुई त्रासदी
जानकारी के अनुसार, घर में मामूली बात पर विवाद के कारण सुहास जाधव गुस्से में अपने बच्चों को हिंगणी क्षेत्र के खेत में ले गया. वहां मौजूद कुएं में उसने दोनों को धकेल दिया. बच्चों के पानी में डूबने के बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस दुखद घटना ने परिवार और गांव वालों को स्तब्ध कर दिया.
जुड़वां बच्चों की मौत की खबर सुनते ही परिवार और रिश्तेदार घटनास्थल पर पहुंचे. दोनों बच्चों के निधन ने परिवार में गहरा शोक फैला दिया. गांव में भी हर तरफ दुख और चिंता की लहर दौड़ गई.
करमाला पुलिस ने दर्ज किया मामला
घटना की सूचना मिलते ही करमाला पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. कुएं से शव निकाले गए और पंचनामा बनाया गया. पुलिस ने बताया कि मृतक जुड़वां भाई-बहन थे. इस मामले में करमाला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है.
बच्चों की हत्या के बाद सुहास जाधव को अपने कृत्य पर पछतावा हुआ. उसने जहरीली दवा पी ली. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सोलापुर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस निरीक्षक रणजीत माने ने बताया कि बच्चों की हत्या के पीछे का वास्तविक कारण और घरेलू विवाद की गहन जांच की जा रही है.
तालुका में शोक की लहर
इस दुखद घटना के कारण करमाला तालुका में शोक का माहौल है. गांववाले और पड़ोसी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त कर रहे हैं. पुलिस ने आश्वस्त किया है कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पूरी जांच की जाएगी.
