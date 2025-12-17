Maharashtra: गहनों के लिए 4 महिलाओं ने 40 साल की औरत का काटा गला, हत्या में दो नाबालिग भी शामिल

Maharashtra News: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर शहर के बोल्हेगांव इलाके में एक बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां गहनों की लालच में 40 साल की महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस मामले का खुलासा अहिल्यानगर स्थानीय अपराध शाखा ने किया है. हैरानी की बात यह है कि यह हत्या किसी पेशेवर अपराधी ने नहीं, बल्कि चार महिलाओं के एक गिरोह ने की है, जिनमें दो नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं.

घर में घुसकर की गई हत्या

मृत महिला की पहचान मनिषा शिंदे के रूप में हुई है, जो बोल्हेगांव में रहती थीं. शुक्रवार को उनके ही घर में धारदार हथियार से गले पर वार कर उनकी हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद तोफखाना पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया. पुलिस जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. मृत महिला की पड़ोसन और मायके की रिश्तेदार दिव्या अंकुश देशमुख उर्फ दिव्या विजय खाडे (20) ने ही इस हत्या की साजिश रची थी.

उसे मनिषा शिंदे के गहनों की पूरी जानकारी थी. इसी लालच में उसने अपनी तीन साथियों के साथ चोरी की योजना बनाई. आरोपियों की स्वीकारोक्ति के अनुसार, चारों महिलाए महिला के घर में घुसीं और गले के गहने जबरदस्ती निकालने लगीं. जब मनिषा ने शोर मचाया तो आरोपियों ने पास पड़े ब्लेड से उनके गले पर वार कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने दिव्या खाडे, अंजुम सैफी और दो नाबालिग लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया है.

मजदूरी मांगने पर मजदूर से बेरहमी से मारपीट

वहीं दूसरी ओर, नांदेड जिले के मुदखेड तालुका के कोल्हा गांव से मारपीट की एक गंभीर घटना सामने आई है. गांव के ही सटवा गवाले, लक्ष्मण काले के खेत में गन्ने की रोपाई का काम करने गए थे.

काम के अगले दिन जब सटवा गवाले ने अपनी 500 रुपये की मजदूरी मांगी तो आरोप है कि खेत मालिक लक्ष्मण काले ने उन्हें जातिसूचक गालियां दीं और लोहे की पाइप से पीठ पर बेरहमी से हमला कर दिया. इस घटना के बाद सटवा गवाले की शिकायत पर मुदखेड पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.