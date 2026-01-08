Maharashtra: नासिक के पेठ हाइवे पर भीषण हादसा, कारों की आमने-सामने जोरदार टक्कर, 4 की मौत

Nashik Accident News: महाराष्ट्र के नासिक जिले के पेठ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोपहर के समय एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना हुई. चाचडगांव इलाके में स्कॉर्पियो और ईरटीका कार की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और मौके पर चीख-पुकार मच गई. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई.

गुजरात के रहने वाले थे तीन लोग

पुलिस के अनुसार, दुर्घटना में गुजरात के रहने वाले शाहरुख फराकत सहित तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. कुल मिलाकर चार लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. वहीं, राजस्थान के किसान गुजर, गणेश, खुशी और पूनम गुजर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों को तुरंत नासिक के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है.

दिंडोरी पुलिस ने बताया कि यह साफ नहीं हो पाया है कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई. दोनों कारों के आमने-सामने टक्कर होने से अंदाजा लगाया जा रहा है कि या तो तेज रफ्तार थी या फिर सड़क पर अचानक नियंत्रण बिगड़ गया. पुलिस ने दोनों वाहनों के नंबरों के आधार पर पीड़ितों की पहचान कर ली है और आगे की जांच जारी है.

दौंड-पाटस रोड पर होटल में गैस विस्फोट से हड़कंप

नासिक हादसे के कुछ ही घंटे बाद दौंड-पाटस रोड पर एक और बड़ा हादसा हुआ. यहां स्थित जगदंबा होटल में गैस सिलेंडर का भीषण विस्फोट हो गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. विस्फोट इतना तेज था कि होटल के अंदर काम कर रहे 10 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए. सभी को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 6 कर्मचारियों की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है. इन्हें तुरंत पुणे के ससून अस्पताल में रेफर किया गया है.

होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा हादसा कैद हो गया है. वीडियो में दिखा कि कर्मचारी सामान्य काम कर रहे थे, तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटें उठने लगीं. फिलहाल पुलिस और फायर विभाग विस्फोट के कारणों की जांच कर रहे हैं. माना जा रहा है कि गैस लीकेज की वजह से यह हादसा हुआ होगा, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.