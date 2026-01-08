Maharashtra News: महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के धडगांव तालुका में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. वेलखेड़ी के खेड़ीबारपाड़ा में एक बेटे ने, अपनी मां पर हो रहे अत्याचार से परेशान होकर, चाचा की मदद से अपने पिता की हत्या कर दी. शराब के नशे में आए दिन पत्नी को पीटने वाले पिता के लगातार अत्याचार ने आखिरकार बेटे को इस कदम को उठाने पर मजबूर कर दिया. घटना का खुलासा होते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. पुलिस स्टेशन में मामले की FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

शख्स पत्नी के साथ करता था गाली-गलौज और मारपीट

मृतक किसन वेस्ता वलवी (उम्र 35) शराब का आदी था. वह हर दिन शराब पीकर घर लौटता और अपनी पत्नी के साथ गाली-गलौज और मारपीट करता था. यह स्थिति रोज की बन गई थी. पत्नी की लगातार पिटाई से घर का माहौल तनावपूर्ण रहता था. कई बार बेटा दिनेश किसन वलवी और पड़ोसी भाई सायसिंग वेस्ता वलवी ने किसन को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया. दोनों मानसिक रूप से काफी परेशान थे और मां को हर रोज पिटते देख वे असहाय महसूस कर रहे थे.

घटना की रात भी किसन वलवी शराब के नशे में अपनी पत्नी को पीटने लगा. यह देखते ही दिनेश का संयम जवाब दे गया. उसने चाचा सायसिंग की मदद से पिता को पकड़ लिया और दोनों ने मिलकर किसन की बेरहमी से पिटाई की. पहले लात-घूसों से हमला किया गया और फिर लकड़ी के डंडे से किसन के सिर पर जोरदार वार किया गया. सिर पर गंभीर चोट लगने से किसन वलवी की मौके पर ही मौत हो गई.

शव को खाई में फेंका, फिर की मर्डर छिपाने की कोशिश

हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने डर के चलते शव को छिपाने की योजना बनाई. वे किसन के शव को गांव के पास स्थित पिंपलबार पहाड़ी पर ले गए और वहां एक गहरी खाई में फेंक दिया, ताकि घटना दब जाए और किसी को शक न हो, लेकिन कुछ ही समय बाद इस घटना का खुलासा हो गया.

घटना सामने आने के बाद मृतक के बड़े भाई खेत्या वेस्ता वलवी ने सीधे म्हसावद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने सायसिंग वेस्ता वलवी और दिनेश किसन वलवी दोनों निवासी वेलखेड़ीचा खेड़ीबारपाड़ा के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज कर लिया है.

पुलिस टीम ने गांव में पूछताछ शुरू कर दी है और मौके का पंचनामा भी किया जा चुका है. फिलहाल मामले की जांच जारी है. यह घटना घरेलू हिंसा, नशे की लत और पारिवारिक तनाव के कारण बढ़ रहे अपराधों की एक भयावह तस्वीर पेश करती है.