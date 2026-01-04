Pune News: महाराष्ट्र के लोनावला क्षेत्र से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है. परेश सूर्यकांत हटकर नाम का एक शख्स, जो घर से बैंक जाने के लिए निकला था, उनका शव लोनावला के लायन्स पॉइंट पर लगभग 700 फीट गहरी खाई में मिला है. पुलिस और रेस्क्यू टीम ने खाई में उतरकर शव को बाहर निकाला. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि यह हादसा था या कोई घातक घटना हुई है.

लापता होने की मिली सूचना

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार (2 जनवरी) की सुबह लगभग 9 बजे परेश हटकर घर से बैंक ऑफिस जाने के लिए निकले थे, लेकिन वे घर वापस नहीं लौटे. उनकी लापता होने की शिकायत शनिवार (3 जनवरी) की सुबह पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई.

पुलिस को सूचना मिली कि उनकी कार लायन्स पॉइंट पर खड़ी है. पुलिस ने राहत और बचाव टीम के साथ तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया. शव की तलाश में शिवदुर्ग रेस्क्यू टीम ने रस्सी की मदद से खाई में लगभग 700 फीट नीचे उतरकर खोजबीन की.

शव बरामद और रेस्क्यू का काम

शिवदुर्ग रेस्क्यू टीम ने पुलिस और मृतक के परिवार की मदद से शव को खाई से बाहर निकाला. यह काम कई कठिनाइयों के बावजूद पूरा किया गया. शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया.

पुलिस ने फिलहाल शव मिलने की स्थिति और शव के आसपास के सबूतों के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी है कि परेश हटकर खाई में कैसे गिरे. क्या यह हादसा था या कोई घातक घटना हुई, इसकी जांच जारी है.

मृतक के बारे में जानकारी

मृतक परेश सूर्यकांत हटकर 38 साल के थे और सकाळनगर, बाणेर रोड, पुणे के निवासी थे. वे बैंक ऑफ इंडिया में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे. परिवार और सहकर्मी उनके अचानक लापता होने और इस दुखद घटना से सदमे में हैं.

उनकी आखिरी मोबाइल लोकेशन और गाड़ी लायन्स पॉइंट पर मिलने के कारण पुलिस ने यही क्षेत्र तलाशी के लिए चुना. लोनावला ग्रामीण पुलिस ने शव मिलने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और रेस्क्यू टीम, परिवार और स्थानीय लोगों से जानकारी जुटा रही है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह आत्महत्या, हादसा या किसी और प्रकार की घटना थी.