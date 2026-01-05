Latur Crime News: महाराष्ट्र के लातूर जिले से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा 6 की एक नाबालिग छात्रा की मौत हो गई. छात्रा का शव गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में पलंग से लटका हुआ मिला. घटना की खबर मिलते ही स्कूल परिसर और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि छात्रा पढ़ाई में काफी होशियार और सक्रिय थी, ऐसे में उसकी मौत से हर कोई हैरान है.

आत्महत्या या साजिश? परिवार ने जताया शक

मृत छात्रा के पिता औसा तालुका के टाका गांव के रहने वाले हैं और मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. शुरुआती जानकारी में आशंका जताई जा रही है कि पढ़ाई के दबाव और मानसिक तनाव के कारण छात्रा ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया होगा. हालांकि, परिजनों ने इस दावे को खारिज करते हुए इसे आत्महत्या नहीं बल्कि साजिश बताया है. परिजनों का कहना है कि इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए.

घटना की सूचना मिलते ही एमआईडीसी पुलिस थाने की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने पंचनामा कर शव को लातूर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस आत्महत्या और हत्या, दोनों पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. हॉस्टल स्टाफ, शिक्षक और छात्रों से पूछताछ की जा रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

सरकारी अस्पताल में छात्रा के माता-पिता, दादा-दादी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. परिजनों का दर्द देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं. पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

घटना के बाद नवोदय विद्यालय परिसर में बड़ी संख्या में अभिभावक पहुंच गए. कुछ माता-पिता ने आरोप लगाया कि स्कूल में छात्रों पर दबाव और मारपीट होती है, जिससे बच्चे मानसिक तनाव में रहते हैं. स्थिति को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है. इस घटना के बाद नवोदय विद्यालयों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.