Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे के हडपसर शेवालवाड़ी में एक सुनार की दुकान से सोने के गहने लूटने की चौंकाने वाली घटना हुई थी, जिसमें कोयते का डर दिखाया गया था. इस मामले में मांजरी पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें प्रवीण महादेव शिंदे, राजदीप संतोष जगताप, भावेश राजेश चव्हाण और तीन अन्य नाबालिग आरोपी शामिल हैं. यह घटना शनिवार शाम करीब साढ़े पांच बजे हुई थी.

क्या हुआ था?

शेवालवाड़ी गांव में सड़क के किनारे महावीर ज्वेलर्स है. शनिवार शाम करीब साढ़े पांच बजे चार लोग हाथों में लंबे धारदार कोयते लेकर ज्वेलर्स की दुकान में घुस गए. दुकान में केवल मालिक अकेला था, इसलिए लुटेरों ने उसे कोयते का डर दिखाकर अंदर के सोने के गहने इकट्ठा करने शुरू कर दिए. हाथों में लोहे के हथियार होने के कारण मालिक को चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी दी थी. हाथों में कोयते लेकर दुकान में घुसते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है.

आरोपी घटना स्थल से फरार हुआ

इसके बाद दुकान से सोने के गहने इकट्ठा कर लाखों रुपये का माल लूटकर आरोपी घटना स्थल से फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था, पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी थी. इस कार्रवाई में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, और उनके तीन नाबालिग साथियों को हिरासत में लिया गया है. चोरों से 224 ग्राम सोने के और 183 ग्राम चांदी के गहने जब्त किए गए हैं.

आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं

प्रवीण महादेव शिंदे (उम्र 18, निवासी फुरसुंगी, हडपसर), राजदीप संतोष जगताप (उम्र 21, निवासी लोणी काळभोर) और भावेश राजेश चव्हाण (उम्र 20, निवासी रवीदर्शन, उन्नतीनगर, हडपसर) ऐसे गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम हैं. इसी अपराध में तीन नाबालिग बच्चों को हिरासत में लिया गया है. पुणे-सोलापूर महामार्ग पर शेवालवाड़ी इलाके की सराफा दुकान में शनिवार (तीन जनवरी) शाम साढ़े पांच बजे के करीब यह डकैती डाली गई थी.

आरोपी शिंदे, जगताप, चव्हाण और उनके नाबालिग साथियों ने पहले इलाके की रेकी की थी. उस समय सराफा दुकान में सराफ व्यवसायी अकेले ही थे. अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपराध शाखा के डकैती और वाहन चोरी विरोधी दस्ते के साथ यूनिट दो, यूनिट पांच और यूनिट छह ने समानांतर जांच शुरू की.

सराफा दुकान के सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी छत्रपती संभाजीनगर में भाग गए थे, ऐसी जानकारी पुलिस को मिली. वहां से दो नाबालिगों सहित आरोपी राजदीप जगताप को हिरासत में लिया गया. बाकी आरोपियों को पुणे-सोलापूर सड़क पर द्राक्ष संशोधन केंद्र इलाके में जाल बिछाकर गिरफ्तार किया गया.