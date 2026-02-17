Maharashtra: पति ने पीट-पीटकर पत्नी को किया लहूलुहान, महिला ने इलाज के दौरान तोड़ा दम

Kolhapur Crime News: महाराष्ट्र के कोल्हापूर में घरेलू हिंसा का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें पति की पिटाई के कारण उसकी पत्नी की मौत हो गई. यह सनसनीखेज घटना लक्ष्मीपुरी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई, जहां पुलिस ने मृत महिला के पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. मृतका का नाम स्वाति गणेश हुबाले बताया गया है, जबकि आरोपी पति का नाम गणेश शंकर हुबाले है. इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है और स्थानीय लोगों में चिंता की लहर दौड़ गई है.

जानकारी के मुताबिक, एक हफ्ते पहले स्वाति गणेश हुबाले पर उनके पति ने गंभीर रूप से मारपीट की थी. महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना के बाद महिला के रिश्तेदारों ने पति को गिरफ्तार किए बिना शव लेने से साफ मना कर दिया. उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होने तक वह शव नहीं लेंगे. इस दबाव के चलते पुलिस ने तुरंत गणेश शंकर हुबाले के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की.

आरोपी को गिरफ्तार किया गया

घटना के बाद रिश्तेदारों ने शव को अपने कब्जे में लिया और अंतिम संस्कार की व्यवस्था की. पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले में आगे की जांच जारी है. अधिकारियों ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मामले की जांच जारी

इस घटना ने कोल्हापूर में घरेलू हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने परिवार और पड़ोसियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया है और मामले की जांच पूरी निष्पक्षता के साथ कर रही है. इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि घरेलू हिंसा के खिलाफ कड़े कदम उठाना आवश्यक है ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.