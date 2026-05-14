फोन कॉल का जवाब नहीं देने पर नाराज हुई नाबालिग लड़की, बॉयफ्रेंड के निजी वीडियो कर दिए वायरल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom लॉज मालिक से भी होगी मामले में पूछताछ।

Maharashtra News: महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के शिरोल तालुका से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, यहां बॉयफ्रेंड के फोन कॉल का जवाब नहीं देने से नाराज एक नाबालिग लड़की ने कथित तौर पर उसके साथ बने निजी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए. मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने संबंधित युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, दोनों के बीच प्रेम संबंध थे. बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में युवक लड़की से दूरी बना रहा था और उसके फोन कॉल्स का जवाब देने से बच रहा था. इसी बात से नाराज होकर लड़की ने गुस्से में यह कदम उठाया.

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सोशल मीडिया पर वायरल किए निजी वीडियो

जानकारी के मुताबिक, लड़की ने युवक के साथ बने तीन निजी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कर दिए. वीडियो वायरल होते ही इलाके में हड़कंप मच गया और मामला पुलिस तक पहुंचा. मामले की जांच के दौरान सामने आया कि युवती नाबालिग है. इसके चलते महाराष्ट्र पुलिस ने युवक के खिलाफ POCSO Act के तहत मामला दर्ज किया है. शिरोल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

लॉज मालिक से भी होगी पूछताछ

पुलिस अब उस लॉज के मालिक से भी पूछताछ करेगी, जहां कथित तौर पर वीडियो रिकॉर्ड किए गए थे. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि वीडियो कैसे रिकॉर्ड हुए और किन परिस्थितियों में बनाए गए. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे संवेदनशील वीडियो साझा न करें, क्योंकि इससे कानूनी कार्रवाई हो सकती है. मामले की जांच जारी है.

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