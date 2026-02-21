Maharashtra: गहनों के लिए पोते ने 72 साल की दादी का किया मर्डर, चाय में जहर मिलाकर पिलाया

Maharashtra News: महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. गंगावेश इलाके में ऋणमुक्तेश्वर मंदिर के पास स्थित शुक्रतारा अपार्टमेंट में रहने वाली 72 साल की उषा मारुति भिउंगडे की उनके ही रिश्तेदार ने गहनों की लालच में चाय में ज़हर मिलाकर हत्या कर दी. इस वारदात के सामने आने के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है.

लोकल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के पोते प्रेम परशराम भिउंगडे (उम्र 20, निवासी चिंतामणि पार्क, फुलेवाड़ी रिंग रोड, कोल्हापुर) को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

ऐशो-आराम के लिए गहनों की चाह में किया कत्ल

पुलिस जांच में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसे अपनी ऐशो-आराम की जिंदगी के लिए पैसों की जरूरत थी. इसी लालच में उसने अपनी दादी के सोने के गहने चुराने की योजना बनाई और उनकी हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, उषा भिउंगडे अपने पति के साथ रहती थीं, लेकिन कुछ दिन पहले उनके पति की मृत्यु हो गई थी. इसके बाद वह घर में अकेली रह रही थीं. परिवार का ही एक सदस्य परशराम उनकी दवाइयों और अन्य जरूरतों में मदद करता था.

सोमवार को उषा अचानक घर में बेहोश हो गईं. उस समय परशराम ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज से पहले ही उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि उषा की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है.

तकनीकी जांच में खुला राज

पुलिस ने मृतका की रोजमर्रा की आदतों, उनकी दवाइयों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ कर जांच शुरू की. जांच में यह सामने आया कि मौत वाले दिन यानी सोमवार सुबह प्रेम भिउंगडे उनके घर आया था.

तकनीकी और गोपनीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने प्रेम को उसके घर से हिरासत में लिया. कड़ी पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया कि उसने जानबूझकर चाय में जहरीला केमिकल मिलाया था, जिसे उषा ने पी लिया. चाय पीते ही वह बेहोश हो गईं और कुछ ही समय में उनकी मौत हो गई.

मौत की पुष्टि के बाद उतारे गहने

आरोपी ने बताया कि उषा की मौत की पुष्टि करने के बाद उसने उनके दोनों हाथों से छह सोने के कंगन, गले से दो सोने की चेन और दाहिने कान का सोने का फूल उतार लिया. इसके बाद उसने यह दिखाने की कोशिश की कि उषा की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है. हालांकि, पुलिस जांच में पूरा मामला सामने आ गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने हत्या और लूट का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.