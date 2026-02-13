Maharashtra: कोल्हापुर में 24 दिनों से लापता महिला की लाश नाले से बरामद, कटा हुआ था सिर

Maharashtra News: महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के गडहिंग्लज तालुका के नेसरी महागांव रोड पर एक नाले के पास एक महिला का सिर कटा हुआ शव मिला. इस घटना से गडहिंग्लज महागांव इलाके में हड़कंप मच गया है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, यह शव भडगांव की एक महिला का है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

महिला की मौत दुर्घटना में हुई या उसकी हत्या की गई, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है और गडहिंग्लज पुलिस इसकी जांच कर रही है. फिलहाल इस मामले में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस भी हत्या के संदेह में जांच कर रही है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है.

बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली

तीन हफ्ते पहले वह गडहिंग्लज में बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली थी. इसी महिला का सिर कटा हुआ शव महागांव के एक नाले में मिला. इसलिए, संदेह है कि महिला के साथ कुछ गलत हुआ होगा. सुनीता संजय केसरकर (उम्र 40 साल, निवासी भडगांव, तालुका गडहिंग्लज) उनका नाम है.

पुलिस और ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक, भडगांव के संजय केसरकर गन्ने की कटाई का काम करते हैं. उनकी पत्नी सुनीता भी निर्माण कार्य में मजदूरी करने जाती थीं. 18 जनवरी को शाम करीब साढ़े पांच बजे वह घर से निकली थीं. देर रात तक घर वापस न आने पर उनके लापता होने की जानकारी उन्होंने थाने में दी थी. बुधवार (11 फरवरी) को महागांव-मासेवाड़ी के बीच घंटीचा झरा नामक नाले में एक अज्ञात महिला का सिर कटा हुआ और दाहिने पैर की हड्डियां दिखाई देने वाला शव मिला.

चप्पल, साड़ी और चूड़ियों से हुई पहचान

शव के पास मिली चप्पल, शरीर पर पहनी हुई साड़ी, चूड़ियां और हाथ में बंधा काला धागा देखकर उनके रिश्तेदारों ने बताया कि वह शव सुनीता का ही है. इसलिए, पुलिस ने शव को रिश्तेदारों को सौंप दिया. सुनीता के पास मोबाइल था. इसलिए उनके रिश्तेदारों ने उन्हें खोजने के लिए बार-बार मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की. हालांकि, उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली ऐसी जानकारी भी रिश्तेदारों ने दी.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

शव पर सिर नहीं था, दाहिने पैर की हड्डियां दिखाई दे रही थीं. शरीर से सिर कैसे अलग हुआ? घटना स्थल पर इसकी चर्चा हो रही थी. पुलिस के सामने इस मामले का पता लगाने की चुनौती है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.