Maharashtra: गर्लफ्रेंड ने कुल्हाड़ी से वार कर बॉयफ्रेंड को उतारा मौत के घाट, शक करता था शख्स

Maharashtra News: महाराष्ट्र के कराड शहर से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. यह घटना सांगली जिले के आगाशिवनगर इलाके में हुई, जहां एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान 45 साल के राजेंद्र मरीआप्पा काले के रूप में हुई है. आरोपी महिला का नाम सारिका चंद्रकांत कोली बताया गया है. दोनों के बीच प्रेम संबंध थे. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि राजेंद्र को अपनी गर्लफ्रेंड पर शक था, जिसको लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था.

दोनों के बीच हुआ विवाद

दावा किया जा रहा है कि घटना आज सुबह उस समय हुई, जब दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर सारिका ने कुल्हाड़ी से राजेंद्र पर वार कर दिया. गंभीर रूप से घायल राजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया

पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि यह हत्या प्रेम संबंधों में उत्पन्न शक और आपसी तनाव का परिणाम हो सकती है. हालांकि, पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है ताकि घटना के पीछे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत और सनसनी फैल गई है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी महिला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.

