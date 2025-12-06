Maharashtra Suicide News: महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड के खर्डा रोड पर स्थित एक लॉज में कला केंद्र में नाचने वाली 35 साल की दीपाली पाटिल नामक डांसर ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली. यह घटना हाल ही में सामने आई थी. इस घटना में शामिल राजनीतिक कनेक्शन पर वर्तमान में जोरदार चर्चा चल रही है. संदीप सुरेश गायकवाड़ नामक व्यक्ति के दबाव के कारण दीपाली पाटिल ने सुसाइड की, ऐसा कहा जा रहा है. बीजेपी (BJP) के पूर्व पार्षद संदीप गायकवाड़ ने दीपाली से शादी करने के लिए जोर डाला था.

शादीशुदा होने के बाद भी शादी करना चाहता था संदीप

विशेष रूप से, संदीप गायकवाड़ शादीशुदा हैं. फिर भी, वह दीपाली पाटिल से शादी करना चाहते थे. इसके लिए पिछले कुछ दिनों से संदीप गायकवाड़ दीपाली को परेशान कर रहे थे, ऐसी प्रारंभिक जानकारी सामने आई है. इस मामले में पुलिस ने संदीप गायकवाड़ के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है. अब उसकी जांच से क्या नई जानकारी सामने आएगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं.

वर्तमान में, जामखेड के राजनीतिक हलकों में इस घटना पर बहुत चर्चा हो रही है. संदीप गायकवाड़ खुद बीजेपी के पूर्व पार्षद थे. जबकि संदीप गायकवाड़ की पत्नी लता गायकवाड़ ने नगर परिषद चुनाव में वार्ड नंबर 5 से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा है. इसका परिणाम 21 दिसंबर को घोषित किया जाएगा. हालांकि, इससे पहले हुई इस घटना ने जामखेड में खलबली मचा दी है.

आखिरकार सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में जामखेड पुलिस स्टेशन में संदीप गायकवाड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. यह वही आरोपी है जिसकी पत्नी को बीजेपी ने पार्षद पद के लिए उम्मीदवार बनाया है. अपनी शादी के बावजूद, एक डांसर पर शादी करने का दबाव डालने के कारण, उसने सुसाइड कर ली… https://t.co/nBdkX0bBdv — Rohit Pawar (@RRPSpeaks) December 5, 2025

पुलिस स्टेशन में संदीप के खिलाफ मामला दर्ज किया

इस घटना ने बीजेपी का असली चेहरा सामने ला दिया और ऐसे कई नमूने हैं जिन्हें बीजेपी ने नगर परिषद चुनाव में उम्मीदवार बनाया है.. यही है #party_with_difference बीजेपी. अब किसी भी दबाव में आए बिना सुसाइड करने वाली महिला को न्याय मिलना चाहिए. एक महिला को न्याय मिले, इसके लिए हमारी भी इस अपराध की जांच पर बारीकी से नजर रहेगी.

वास्तव में क्या हुआ?

दीपाली पाटिल मूल रूप से कल्याण की रहने वाली थीं. वह अपनी सहेलियों के साथ जामखेड के तपनेश्वर इलाके में रह रही थी. उसने गुरुवार को बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली. लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी वापस न आने पर सहेलियों ने खोजबीन शुरू कर दी. साथ ही, दीपाली जिस रिक्शा से गई थी, उसके चालक से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने उसे साईं लॉज में छोड़ दिया था.

इसलिए, जब सहेलियां शाम को लॉज पहुंचीं, तो कमरा अंदर से बंद था. लॉज के कर्मचारियों ने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला तो दीपाली पंखे से लटकी हुई मिली. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जामखेड ग्रामीण अस्पताल भेज दिया था.