हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रSuicide News: डांसर लड़की ने लॉज में लगाई फांसी, बीजेपी के पूर्व पार्षद पर शादी के लिए दबाव डालने का आरोप

Suicide News: डांसर लड़की ने लॉज में लगाई फांसी, बीजेपी के पूर्व पार्षद पर शादी के लिए दबाव डालने का आरोप

Jamkhed News: महाराष्ट्र के जामखेड के लॉज में नाचने वाली 35 साल की दीपाली पाटिल डांसर ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है. बीजेपी के पूर्व पार्षद संदीप गायकवाड़ ने दीपाली से शादी करने के लिए जोर डाला था.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 06 Dec 2025 11:54 AM (IST)
Preferred Sources

Maharashtra Suicide News: महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड के खर्डा रोड पर स्थित एक लॉज में कला केंद्र में नाचने वाली 35 साल की दीपाली पाटिल नामक डांसर ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली. यह घटना हाल ही में सामने आई थी. इस घटना में शामिल राजनीतिक कनेक्शन पर वर्तमान में जोरदार चर्चा चल रही है. संदीप सुरेश गायकवाड़ नामक व्यक्ति के दबाव के कारण दीपाली पाटिल ने सुसाइड की, ऐसा कहा जा रहा है. बीजेपी (BJP) के पूर्व पार्षद संदीप गायकवाड़ ने दीपाली से शादी करने के लिए जोर डाला था.

शादीशुदा होने के बाद भी शादी करना चाहता था संदीप

विशेष रूप से, संदीप गायकवाड़ शादीशुदा हैं. फिर भी, वह दीपाली पाटिल से शादी करना चाहते थे. इसके लिए पिछले कुछ दिनों से संदीप गायकवाड़ दीपाली को  परेशान कर रहे थे, ऐसी प्रारंभिक जानकारी सामने आई है. इस मामले में पुलिस ने संदीप गायकवाड़ के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है. अब उसकी जांच से क्या नई जानकारी सामने आएगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं. 

वर्तमान में, जामखेड के राजनीतिक हलकों में इस घटना पर बहुत चर्चा हो रही है. संदीप गायकवाड़ खुद बीजेपी के पूर्व पार्षद थे. जबकि संदीप गायकवाड़ की पत्नी लता गायकवाड़ ने नगर परिषद चुनाव में वार्ड नंबर 5 से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा है. इसका परिणाम 21 दिसंबर को घोषित किया जाएगा. हालांकि, इससे पहले हुई इस घटना ने जामखेड में खलबली मचा दी है.

पुलिस स्टेशन में संदीप के खिलाफ मामला दर्ज किया

आखिरकार सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में जामखेड पुलिस स्टेशन में संदीप गायकवाड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. यह वही आरोपी है जिसकी पत्नी को बीजेपी ने पार्षद पद के लिए उम्मीदवार बनाया है. अपनी शादी के बावजूद एक डांसर पर शादी करने का दबाव डालने के कारण, इस आरोपी के कारण उसे सुसाइड करने का समय आ गया.

इस घटना ने बीजेपी का असली चेहरा सामने ला दिया और ऐसे कई नमूने हैं जिन्हें बीजेपी ने नगर परिषद चुनाव में उम्मीदवार बनाया है.. यही है #party_with_difference बीजेपी. अब किसी भी दबाव में आए बिना सुसाइड करने वाली महिला को न्याय मिलना चाहिए. एक महिला को न्याय मिले, इसके लिए हमारी भी इस अपराध की जांच पर बारीकी से नजर रहेगी.

वास्तव में क्या हुआ?

दीपाली पाटिल मूल रूप से कल्याण की रहने वाली थीं. वह अपनी सहेलियों के साथ जामखेड के तपनेश्वर इलाके में रह रही थी. उसने गुरुवार को बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली. लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी वापस न आने पर सहेलियों ने खोजबीन शुरू कर दी. साथ ही, दीपाली जिस रिक्शा से गई थी, उसके चालक से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने उसे साईं लॉज में छोड़ दिया था.

इसलिए, जब सहेलियां शाम को लॉज पहुंचीं, तो कमरा अंदर से बंद था. लॉज के कर्मचारियों ने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला तो दीपाली पंखे से लटकी हुई मिली. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जामखेड ग्रामीण अस्पताल भेज दिया था.

और पढ़ें
Published at : 06 Dec 2025 11:54 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS SUICIDE Jamkhed News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
जमीन विवाद में घिरे खली, तहसीलदार ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'सेलिब्रिटी कानून से ऊपर नहीं'
जमीन विवाद में घिरे खली, तहसीलदार ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'सेलिब्रिटी कानून से ऊपर नहीं'
इंडिया
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
बॉलीवुड
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी बताई हैरान कर देने वाली वजह
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने खुद बताई वजह
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
Advertisement

वीडियोज

Interview: Tarun Garg, COO, Hyundai Motor India on Hyundai Creta electric | Auto Live
Haval H9: क्या ये गाड़ी India में मिलती है? | Auto Live #havalh9
Passenger anger On Flight Delay: Indi'Go' कहें या फिर Indi'Stop'? | Bharat Ki Baat With Pratima
Road Test Review Of Volkswagen Golf GTI India | Auto Live
दोस्ती इम्तिहान लेती है...दोस्तों की जान लेती है। | Sansani | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
हिमाचल प्रदेश
जमीन विवाद में घिरे खली, तहसीलदार ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'सेलिब्रिटी कानून से ऊपर नहीं'
जमीन विवाद में घिरे खली, तहसीलदार ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'सेलिब्रिटी कानून से ऊपर नहीं'
इंडिया
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
बॉलीवुड
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी बताई हैरान कर देने वाली वजह
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने खुद बताई वजह
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
न्यूज़
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
यूटिलिटी
इंडिगों के 'महासंकट' के बीच यात्रियों की परेशानी दूर करने उतरा रेलवे, कर डाला ये बड़ा ऐलान
इंडिगों के 'महासंकट' के बीच यात्रियों की परेशानी दूर करने उतरा रेलवे, कर डाला ये बड़ा ऐलान
ट्रेंडिंग
2025 के सबसे गलत बोले गए शब्द, अमेरिकी नहीं बोल पाए Mamdani और Louvre का सही उच्चारण
2025 के सबसे गलत बोले गए शब्द, अमेरिकी नहीं बोल पाए Mamdani और Louvre का सही उच्चारण
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget