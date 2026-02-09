'बात नहीं की तो मार दूंगा', एकतरफा प्यार का खौफनाक अंजाम, लड़की पर कोयते से जानलेवा हमला

Maharashtra News: महाराष्ट्र के जामखेड शहर के तपनेश्वर इलाके में एक युवक ने फोन पर बात न करने और नंबर ब्लॉक करने के गुस्से में अपनी एकतरफा मोहब्बत के चलते डांसर गायत्री सावंत पर कोयते से जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में गायत्री गंभीर रूप से घायल हो गई हैं और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पीड़िता की शिकायत के आधार पर जामखेड पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है, जबकि आरोपी फिलहाल फरार है.

पुलिस के मुताबिक, 26 साल की डांसर गायत्री तुषार सावंत (मूल निवासी वाघोली, जिला पुणे, वर्तमान में तपनेश्वर गली, जामखेड, जिला अहिल्यानगर) अपनी दोस्त मनीषा प्रकाश जावले के साथ रहती हैं और डांस से अपनी आजीविका चलाती हैं. गायत्री और आरोपी राहुल अशोक कचरे (निवासी खलेगांव, तालुका गेवराई, जिला बीड) पांच साल से परिचित थे, लेकिन 2024 में उनके संबंध टूट गए थे. इससे पहले भी गायत्री ने राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

‘अगर बात नहीं की तो मार डालूंगा’

गुरुवार, 5 फरवरी 2026 को रात करीब 10 बजे आरोपी राहुल कचरे ने शिकायतकर्ता महिला को फोन किया और धमकी दी, “तुम मुझसे बात करो, मैं तुमसे प्यार करता हूं. अगर तुम बात नहीं करोगी, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा.” इसके बाद शिकायतकर्ता ने उसका फोन काट दिया.

इसके बाद शुक्रवार, 6 फरवरी 2026 को सुबह करीब 2 बजे, जब गायत्री सावंत अपनी दोस्त मनीषा जावले के साथ अपने कमरे में थी. उसी समय आरोपी राहुल कचरे इमारत के पास छिपा हुआ था. आरोपी ने हाथ में कोयता लेकर सीधे गायत्री के कमरे में घुसकर, “तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? मेरा नंबर क्यों ब्लॉक किया?” कहते हुए गायत्री सावंत की उंगलियों, हाथों और सिर पर कोयते से वार किया. इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गई.

हमले के बाद आरोपी फरार

इस दौरान दोस्त मनीषा जावले ने आरोपी को रोकने की कोशिश करते हुए “मारो मत” की विनती की, लेकिन आरोपी ने गायत्री को गाली दी और धमकी दी, “मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा” और घटनास्थल से भाग गया. इस मामले में गायत्री तुषार सावंत की शिकायत पर आरोपी राहुल अशोक कचरे के खिलाफ जामखेड पुलिस स्टेशन में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है. आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है.