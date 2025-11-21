महाराष्ट्र के जालना शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शहर के सीटीएमके गुजराती विद्यालय में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा आरोही दीपक बिटलान ने स्कूल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी. वह आठवीं कक्षा की छात्रा थी.

हालांकि, आत्महत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन मृतक छात्रा के माता-पिता ने स्कूल के शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका दावा है कि आरोही ने शिक्षकों के उत्पीड़न और प्रताड़ना से तंग आकर इतना बड़ा और दर्दनाक कदम उठाया होगा.

पुलिस ने शुरू की गहन जांच

घटना की जानकारी मिलते ही, सदर बाजार पुलिस तुरंत हरकत में आई और मामले की जांच शुरू कर दी है. सदर बाजार पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी, संदीप भारती, ने बताया कि उन्हें इस घटना की सूचना अस्पताल से मिली थी.

पुलिस ने इस संबंध में ADR (Accidental Death Report) दर्ज किया है. मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस की तीन टीमें बनाई गई हैं. पुलिस परिवार वालों का बयान दर्ज कर रही है और उनके आरोपों के आधार पर सच्चाई का पता लगाएगी.