हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअब महाराष्ट्र में 13 साल की बच्ची ने छत से कूदकर दी जान, टीचर्स के उत्पीड़न से परेशान होकर उठाया कदम!

अब महाराष्ट्र में 13 साल की बच्ची ने छत से कूदकर दी जान, टीचर्स के उत्पीड़न से परेशान होकर उठाया कदम!

Maharashtra News: महाराष्ट्र के जालना में 13 वर्षीय छात्रा आरोही बिटलन ने स्कूल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली. उसके माता-पिता ने शिक्षिकाओं पर गंभीर उत्पीड़न और प्रताड़ना का आरोप लगाया है

By : सूरज ओझा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Nov 2025 03:04 PM (IST)
महाराष्ट्र के जालना शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शहर के सीटीएमके गुजराती विद्यालय में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा आरोही दीपक बिटलान ने स्कूल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी. वह आठवीं कक्षा की छात्रा थी.

हालांकि, आत्महत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन मृतक छात्रा के माता-पिता ने स्कूल के शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका दावा है कि आरोही ने शिक्षकों के उत्पीड़न और प्रताड़ना से तंग आकर इतना बड़ा और दर्दनाक कदम उठाया होगा.

पुलिस ने शुरू की गहन जांच

घटना की जानकारी मिलते ही, सदर बाजार पुलिस तुरंत हरकत में आई और मामले की जांच शुरू कर दी है. सदर बाजार पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी, संदीप भारती, ने बताया कि उन्हें इस घटना की सूचना अस्पताल से मिली थी.

पुलिस ने इस संबंध में ADR (Accidental Death Report) दर्ज किया है. मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस की तीन टीमें बनाई गई हैं. पुलिस परिवार वालों का बयान दर्ज कर रही है और उनके आरोपों के आधार पर सच्चाई का पता लगाएगी.

Published at : 21 Nov 2025 03:04 PM (IST)
Student Suicide MAHARASHTRA NEWS
