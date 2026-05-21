Maharashtra News: चोरी के शक ने ली जान! दोस्त ने ही दोस्त को चाकू मारकर उतारा मौत के घाट

Jalgaon Murder Case: महाराष्ट्र के जलगांव जिले के बोदवड शहर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां चोरी के शक को लेकर शुरू हुआ विवाद हत्या तक पहुंच गया. बताया जा रहा है कि एक दोस्त ने ही अपने ही दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया है.

घटना के बाद मृतक के परिजन और स्थानीय लोग गुस्से में हैं और आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर बोदवड पुलिस स्टेशन के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. साथ ही पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं.

कैसे शुरू हुआ विवाद

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक अंसार पिंजारी के घर में कुछ दिन पहले चोरी हुई थी. इस मामले में उन्होंने अपने परिचित अरबाज शाह पर शक जताया था. इसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और आरोपी ने कथित तौर पर अंसार को जान से मारने की धमकी भी दी थी.

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इसी रंजिश के कारण आरोपी ने अंसार पिंजारी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से तुरंत फरार हो गया. घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और मृतक अंसार के रिश्तेदारों ने गुस्सा व्यक्त करते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने लापरवाही के आरोप में एक सहायक फौजदार रवींद्र गुरचल और एक कांस्टेबल मोहन चौधरी को तत्काल निलंबित कर दिया है.

स्थानीय नेताओं और परिजनों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा. फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच जारी है.

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