Maharashtra Accident News: महाराष्ट्र के जलगांव जिले के वरणगांव के पास मुंबई-नागपुर हाईवे बाईपास पर एक बेहद रोमांचक और दर्दनाक सड़क हादसा की घटना सामने आई है. एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने दोपहिया गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक महिला और एक छोटी बच्ची समेत चार लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई. इस हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर फैल गई.

मिली जानकारी के अनुसार, मलकापुर के एक ही आदिवासी पारधी परिवार के ये चारों सदस्य थे. सभी दोपहिया वाहन से वरणगांव लस्सी पीने जा रहे थे, तभी काल ने उन पर झपट्टा मारा और यह दर्दनाक हादसा हो गया. गांव से कुछ दूरी पर सामने से आ रहे एक अनियंत्रित तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन ने उनके दोपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पूरी तरह चकनाचूर हो गया है.

अस्पताल में गूंजा परिजनों की चीख-पुकार

हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि चौथे घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

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मृतकों की पहचान विजय शंकर काले (19), ऐश्वर्या बहादुर भोसले (30), विघ्नेश शंकर चव्हाण (14) और एक साल की मोनालिसा शिवबसप्पा भोसले के रूप में हुई है. चार परिजनों की मौत की खबर मिलते ही अस्पताल में रिश्तेदारों की भारी भीड़ जुट गई और माहौल गमगीन हो गया.

स्कॉर्पियो चालक भी घायल

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. परिजनों ने आरोपी चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. बताया जा रहा है कि दुर्घटना का कारण बना स्कॉर्पियो चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है.

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