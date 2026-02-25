Maharashtra: 3 साल के बच्चे को किडनेप करने का आरोप, शक में भीड़ ने युवक को पीट-पीटकर मार डाला

Maharashtra News: महाराष्ट्र के जलगांव जिले के जलगांव तालुका अंतर्गत अव्हाणे शिवारा क्षेत्र में भीड़ के द्वारा की गई पिटाई में एक 30 साल के अज्ञात युवक की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, युवक पर बच्चे को उठाने का संदेह जताते हुए लोगों ने उसे पकड़ लिया और बिना किसी पुष्टि के उस पर हमला कर दिया. इस घटना में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

जानकारी के मुताबिक, जलगांव से कानलदा रोड पर स्थित अव्हाणे शिवारा के लक्ष्मी जिनिंग इलाके में एक अज्ञात युवक संदिग्ध हालत में घूमता नजर आया. इसी दौरान स्थानीय लोगों को संदेह हुआ कि युवक वहां रहने वाले मनोहर भगवान सोनवणे के तीन साल के बेटे विराट उर्फ लकी को उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहा है. इस आशंका से इलाके में तनाव का माहौल बन गया और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए.

युवक मौके पर ही खून से लथपथ होकर गिर पड़ा

बिना किसी जांच-पड़ताल और पुलिस को सूचना दिए, भीड़ ने युवक को पकड़ लिया और लात-घूंसे और हाथ में जो मिला उसी से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. मारपीट इतनी गंभीर थी कि युवक मौके पर ही खून से लथपथ होकर गिर पड़ा. उसके नाक और मुंह से लगातार खून बह रहा था और शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान थे.

अव्हाणे गांव के सरपंच पिंटू पाटिल ने घटना की गंभीरता को समझते हुए जलगांव तालुका पुलिस स्टेशन को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को तत्काल जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पांच आरोपियों को हिरासत में लिया

इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मनोहर सोनवणे, अजय कोली, प्रशांत सोनवणे, अजय उर्फ बादल सोनवणे और अफताब आरिफ खाटीक सहित पांच आरोपियों को हिरासत में लिया है. पुलिस ने बताया कि युवक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है, जिससे जांच में कठिनाई आ रही है. मृतक की शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में कानून अपने हाथ में लेने के बजाय तुरंत पुलिस को सूचना दें.