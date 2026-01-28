Maharashtra News: महाराष्ट्र के जलगांव जिले के भुसावल तालुका से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. भुसावल तालुका के एक गांव में कल (मंगलवार, 27 तारीख) को 9वीं क्लास में पढ़ने वाली दो सहेलियों को कुएं में धकेलकर बेरहमी से मार दिया गया. इस घटना के सिलसिले में दो नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है. इस घटना के बाद गुस्साए गांववालों ने आरोपियों के घरों में आग लगाने की कोशिश की. इस संबंध में भुसावल तालुका पुलिस स्टेशन में हत्या का केस दर्ज किया गया है. इस घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, कल सुबह करीब 7:30 बजे गांव की दोनों लड़कियां क्लास के लिए अपने घरों से निकली थीं, लेकिन, वह क्लास की जगह पर नहीं पहुंचीं. सुबह करीब 9:30 बजे उनके बैग गांव के बाहर एक खेत में कुएं के पास मिले. जब गांववाले कुएं में देखने के लिए नीचे झुके तो दोनों लड़कियों की लाशें मिलीं. इस बीच तैराकों की मदद से दोपहर 12 बजे और 1 बजे दोनों के शव कुएं से बाहर निकाले गए.

आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग

जैसे ही माता-पिता ने लड़कियों के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने लड़कियों की तलाश शुरू कर दी. इस बार पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर गांव के दो संदिग्धों को हिरासत में लिया. उनमें से एक पर लड़कियों को कुएं में धकेलने का शक है. सैकड़ों गांववाले आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग को लेकर मौके पर मौजूद रहे. गांव में कुछ समय से तनाव बना हुआ था क्योंकि भीड़ ने आरोपियों के घरों में आग लगाने की कोशिश की थी.

प्रेम संबंध में हत्या का शक

एक मृत लड़की के पिता के कल देर रात दर्ज कराई शिकायत के मुताबिक, आरोप है कि दोनों लड़कियों की हत्या एकतरफा प्यार में की गई. घटना की जानकारी देते हुए जलगांव के पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉ. महेश्वर रेड्डी ने कहा, "भुसावल पुलिस स्टेशन में दो नाबालिग लड़कियों के गायब होने की शिकायत मिली थी. दोनों लड़कियों की उम्र करीब पंद्रह साल है. शिकायत मिलते ही हमने तलाश शुरू कर दी. इस समय, सखरी गांव के पास एक कुएं में दो लाशें मिलीं. हमने दोनों लाशों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. यह घटना असल में कैसे हुई, इसका पता लगाने के लिए जांच चल रही है. आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है. इस मामले में सभी जांच पूरी होने के बाद बाकी जानकारी आपको दी जाएगी."