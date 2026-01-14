Maharashtra Accident News: महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक भीषण दुर्घटना घटी है, यहां हीरापुर गांक के पास तेज रफ्तार आईशर ट्रक ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दो सगे भाई सहित तीन लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई. यह दुर्घटना चालीसगांव-नांदगांव सड़क पर हुई है. इस घटना से गांव में मातम छा गया है और इलाके में दुख व्यक्त किया जा रहा है. इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जलगांव-चांदवड नेशनल हाईवे पर रास्ता रोको आंदोलन किया है.

दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची

दुर्घटना के बाद, गुस्साए ग्रामीणों ने जलगांव-चांदवड नेशनल हाईवे पर रास्ता रोको किया. इससे भारी यातायात जाम हो गया है. ग्रामीण सड़क पर तुरंत गतिरोधक लगाने की मांग पर अड़े हैं और घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात है. इस दुर्घटना के बाद नागरिकों में गुस्सा देखा गया. इस घटना के बाद इलाके में मातम छा गया है. एक ही समय में दो सगे भाइयों और एक अन्य व्यक्ति की मौत से दुख व्यक्त किया जा रहा है.

हाईवे पर इलेक्ट्रिक बाइक में अचानक लगी आग

महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में पुणे-बेंगलुरु नेशनल हाईवे से एक और खतरनाक घटना की खबर सामने आई है, यहां एक इलेक्ट्रिक बाइक में अचानक आग लगने की घटना हुई है. धुआं निकलते देखने के बाद चालक ने तुरंत सतर्कता बरतते हुए बाइक को किनारे कर लिया. इसके बाद कुछ देर में गाड़ी में आग लग गई. यह घटना उचगांव के पास सड़क पर हुई. इस घटना में गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई. निवास यमगर बाइक के मालिक का नाम है. इस घटना के बाद हाईवे पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई.

