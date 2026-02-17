Maharashtra Suicide News: महाराष्ट्र के जलगांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां देवकर फार्मेसी कॉलेज में पढ़ने वाले 20 साल के छात्र श्याम प्रभाकर पाटिल ने आत्महत्या कर ली. आरोप है कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने दोस्तों के सामने उसे पीवीसी पाइप से पीटा, जिससे वह गहरे डिप्रेशन में चला गया. इस घटना के बाद छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली.

इस मामले में रामानंद नगर पुलिस स्टेशन में कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक, श्याम पाटिल जलगांव के श्री गुलाबराव देवकर कॉलेज ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई कर रहा था. कुछ दिन पहले कॉलेज के प्रिंसिपल योगेश पवार ने बिना किसी ठोस कारण के उसे पीवीसी पाइप से पीटा और टीचरों और सहपाठियों के सामने अपमानित किया.

श्याम ने घटना की जानकारी परिवार को दी

बता दें कि इस घटना की जानकारी श्याम ने अपने परिवार को दी थी. 14 फरवरी को उसने अपने पिता और चाचा को फोन कर बताया कि उसके साथ अन्याय हुआ है. इसके बाद वह नेहरू नगर स्थित अपने किराए के कमरे में गया, जहां उसने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठा लिया.

घटनास्थल से मिला सुसाइड नोट

जांच में पुलिस ने घटनास्थल से एक सुसाइड नोट जब्त किया है, जिसमें प्रिंसिपल के मारपीट का उल्लेख है. मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है. इस घटना से शैक्षणिक क्षेत्र में खलबली मच गई है और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है.

