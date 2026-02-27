पढ़ाई को लेकर मां ने डांटा, गुस्से में 15 साल के लड़के ने लगा ली फांसी, पहले से तनाव में था

Maharashtra Suicide News: महाराष्ट्र के जलगांव जिले में हुई एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. पढ़ाई को लेकर मां की डांट से आहत होकर 15 साल के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना से परिवार ही नहीं, बल्कि आसपास के लोगों में भी शोक और चिंता का माहौल है.

यह घटना जलगांव शहर के जोशी कॉलोनी इलाके की है. ला. ना. स्कूल में आठवीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र प्रथम हरीश कटारे (उम्र 15) अपने घर में अकेला था. इसी दौरान उसने घर की छत से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. जब परिवार के अन्य सदस्य घर लौटे तो उन्होंने प्रथम को फंदे पर लटका हुआ पाया. तुरंत पड़ोसियों की मदद से उसे नीचे उतारा गया और अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

छोटी सी डांट ने एक मासूम जिंदगी छीन ली

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, प्रथम पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा था, जिस कारण उसकी मां ने उसे डांटा था. यह डांट उसे इतनी गहरी चोट दे गई कि उसने यह कठोर कदम उठा लिया. पुलिस का कहना है कि यह मामला भावनात्मक तनाव और मानसिक दबाव से जुड़ा प्रतीत होता है.

घटना की सूचना मिलते ही एमआईडीसी पुलिस थाना, जलगांव की टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मृत्यु का केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

परिवार में पसरा मातम

परिवार और रिश्तेदारों का रो-रोकर बुरा हाल है. मोहल्ले के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं और सभी यही कह रहे हैं कि एक छोटी सी डांट ने एक मासूम जिंदगी छीन ली. पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के सही कारण की पुष्टि की जाएगी.