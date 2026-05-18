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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: निजी फोटो के सहारे ब्लैकमेल! युवती से शारीरिक शोषण और धर्म परिवर्तन का आरोप

Maharashtra: निजी फोटो के सहारे ब्लैकमेल! युवती से शारीरिक शोषण और धर्म परिवर्तन का आरोप

Jalgaon Crime News: महाराष्ट्र के भुसावल में 20 साल की युवती ने आरोप लगाया कि उसे फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया गया, उसके साथ शारीरिक शोषण हुआ और बाद में धर्म परिवर्तन कर निकाह कराया गया.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 18 May 2026 05:46 PM (IST)
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Maharashtra Blackmail Case: महाराष्ट्र के जलगांव जिले के भुसावल में धर्मांतरण और ब्लैकमेल से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है. इस मामले में 20 साल की युवती ने आरोप लगाया है कि उसे फोटो वायरल करने की धमकी देकर जबरन शारीरिक शोषण किया गया. सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में धर्म परिवर्तन कर निकाह कराया गया. 

पीड़िता मूल रूप से मध्य प्रदेश की रहने वाली है और वह पढ़ाई के लिए अपने दादा-दादी के साथ भुसावल में रह रही थी. इस दौरान आरोपी ने उसके निजी फोटो के जरिए उसे ब्लैकमेल किया और लगातार दबाव बनाकर उसके साथ गलत काम किया.

कैसे शुरू हुआ मामला

मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने पहले उससे नजदीकियां बढ़ाई और फिर एक कैफे में खींचे गए फोटो को वायरल करने की धमकी देकर उसे डराया. इसके बाद उसे बार-बार डरा-धमकाकर शारीरिक शोषण किया गया.

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पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया और बाद में निकाह कराया गया. 10 मई को इस मामले की शिकायत पहले मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, जिसे बाद में भुसावल बाजारपेठ पुलिस को ट्रांसफर किया गया. इस केस में पुलिस ने आरोपी नाविल शेख कासम शेख को गिरफ्तार किया है.

अदालत में पेश किए दस्तावेज 

जांच के दौरान आरोपी पक्ष ने अदालत में एक विवाह प्रमाण पत्र भी पेश किया, जिसके कारण अदालत ने उसे पुलिस हिरासत में न भेजकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. हालांकि, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है. अधिकारियों के मुताबिक, जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता.

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि फोटो और चैट के जरिए ब्लैकमेलिंग किस स्तर पर की गई और क्या इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं. फिलहाल इस मामला जांच के अधीन है.

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Published at : 18 May 2026 05:46 PM (IST)
Tags :
Jalgaon News MAHARASHTRA Bhusawal Case Maharashtra Blackmail Case
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