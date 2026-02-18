हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपहले मां-भाई की आंखों में डाली मिर्च, फिर बदमाशों ने 21 साल की लड़की को किया किडनैप, 4 दिन बाद होनी थी शादी

पहले मां-भाई की आंखों में डाली मिर्च, फिर बदमाशों ने 21 साल की लड़की को किया किडनैप, 4 दिन बाद होनी थी शादी

Maharashtra News: पुणे के इंदापूर तालुका में एक लड़की अपनी मां और भाई के साथ गाड़ी से जा रही थी, तभी दो युवकों ने अचानक मां और भाई की आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया और लड़की का अपहरण कर फरार हो गए.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 18 Feb 2026 11:41 AM (IST)
Preferred Sources

Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे के इंदापूर तालुका के भिगवन में एक सनसनीखेज अपहरण की घटना सामने आई है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है. जानकारी के मुताबिक, एक लड़की अपनी मां और भाई के साथ गाड़ी से जा रही थी, तभी दो युवकों ने अचानक मां और भाई की आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया और लड़की का अपहरण कर फरार हो गए. इस घटना के बाद भिगवन पुलिस स्टेशन में अपहरण का मामला दर्ज किया गया है.

घटना के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला. गुस्साए लोगों ने पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया और कुछ समय के लिए पुणे-सोलापुर नेशनल हाईवे को भी रोक दिया गया. हालांकि बाद में यातायात सामान्य कर दिया गया, लेकिन आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज भिगवन बंद का आह्वान किया गया है. इसके साथ ही हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकालने की घोषणा की गई है, जिसमें विधायक गोपीचंद पडलकर और संग्राम जगताप के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है.

शादी से चार दिन पहले हुआ अपहरण

पुलिस ने लड़की और आरोपियों की तलाश के लिए छह विशेष टीमें गठित की हैं. अब तक लड़की का कोई सुराग नहीं लग पाया है, जिससे नागरिकों में रोष और चिंता बढ़ती जा रही है. पुलिस ने करीब 165 किलोमीटर का रूट मैप तैयार कर तलाशी अभियान तेज कर दिया है. चौंकाने वाली बात यह है कि अपहरण की शिकार लड़की की शादी मात्र चार दिन बाद, यानी 22 फरवरी को होने वाली थी. वह अपनी शादी की खरीदारी कर मां और भाई के साथ घर लौट रही थी, तभी यह वारदात हुई.

एक महीने से फोन पर बातचीत का हुआ खुलासा

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी युवक और पीड़ित लड़की के घर पास-पास ही हैं और दोनों के बीच पिछले एक महीने से फोन पर बातचीत हो रही थी. लड़की की उम्र 21 साल बताई जा रही है. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और किसी भी तरह का धार्मिक या सामाजिक तनाव पैदा न करने की चेतावनी दी है. अधिकारियों ने कहा है कि अगर कोई कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

और पढ़ें
Published at : 18 Feb 2026 11:41 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
हॉस्टल में विवाद के बाद 21 साल के छात्र की हत्या, चाकू से गौदा, पुलिस ने 4 को किया अरेस्ट
हॉस्टल में विवाद के बाद 21 साल के छात्र की हत्या, चाकू से गौदा, पुलिस ने 4 को किया अरेस्ट
महाराष्ट्र
पहले मां-भाई की आंखों में डाली मिर्च, फिर बदमाशों ने 21 साल की लड़की को किया किडनैप, 4 दिन बाद होनी थी शादी
पहले मां-भाई की आंखों में डाली मिर्च, फिर बदमाशों ने 21 साल की लड़की को किया किडनैप, 4 दिन बाद होनी थी शादी
महाराष्ट्र
Maharashtra: फुल फ्यूल, ब्लैक बॉक्स और तेल की टंकी फुल! बारामती प्लेन हादसे पर रोहित पवार के बड़े सवाल
फुल फ्यूल, ब्लैक बॉक्स और तेल की टंकी फुल! बारामती प्लेन हादसे पर रोहित पवार के बड़े सवाल
महाराष्ट्र
उपेंद्र कुशवाहा, प्रियंका चतुर्वेदी, किरण चौधरी फिर जा पाएंगे राज्यसभा? 16 सीटों पर चुनाव का ऐलान
उपेंद्र कुशवाहा, प्रियंका चतुर्वेदी, किरण चौधरी फिर जा पाएंगे राज्यसभा? 16 सीटों पर चुनाव का ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Sandeep Chaudhary: 'PDA के वोटों की डकैती', विपक्ष का गंभीर आरोप | UP Election 2027 | PDA
Pakistan News: जेल में इमरान की आखों की रोशनी | imran khan eye
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कटवा दी भारत की नाक, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- एक्सपो खाली करो
चाइनीज रोबोट लाकर कटवा दी भारत की नाक, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- एक्सपो खाली करो
बिहार
प्रशांत किशोर का VIDEO वायरल, 'जितने लोग हमारे साथ फोटो खींचते हैं उतना वोट भी नहीं मिला'
प्रशांत किशोर का VIDEO वायरल, 'जितने लोग हमारे साथ फोटो खींचते हैं उतना वोट भी नहीं मिला'
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
क्रिकेट
IND VS PAK: पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
बॉलीवुड
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूं मुझे पति की जरूरत..'
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'वो हमारे हिसाब से चलें तो...'
विश्व
ईरान के पास वो कौन सा सीक्रेट हथियार, जो डुबो सकता है अमेरिका का सबसे ताकतवर जहाज, जानें पावर
ईरान के पास वो कौन सा सीक्रेट हथियार, जो डुबो सकता है अमेरिका का सबसे ताकतवर जहाज, जानें पावर
शिक्षा
CM Shri School: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगी AI स्मार्ट क्लासेज, किन विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की तैयारी?
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगी AI स्मार्ट क्लासेज, किन विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की तैयारी?
हेल्थ
Anger And Heart Disease: बार-बार आता है गुस्सा तो हो जाइए सावधान, हो सकती है दिल की बीमारी
बार-बार आता है गुस्सा तो हो जाइए सावधान, हो सकती है दिल की बीमारी
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget