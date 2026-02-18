Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे के इंदापूर तालुका के भिगवन में एक सनसनीखेज अपहरण की घटना सामने आई है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है. जानकारी के मुताबिक, एक लड़की अपनी मां और भाई के साथ गाड़ी से जा रही थी, तभी दो युवकों ने अचानक मां और भाई की आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया और लड़की का अपहरण कर फरार हो गए. इस घटना के बाद भिगवन पुलिस स्टेशन में अपहरण का मामला दर्ज किया गया है.

घटना के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला. गुस्साए लोगों ने पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया और कुछ समय के लिए पुणे-सोलापुर नेशनल हाईवे को भी रोक दिया गया. हालांकि बाद में यातायात सामान्य कर दिया गया, लेकिन आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज भिगवन बंद का आह्वान किया गया है. इसके साथ ही हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकालने की घोषणा की गई है, जिसमें विधायक गोपीचंद पडलकर और संग्राम जगताप के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है.

शादी से चार दिन पहले हुआ अपहरण

पुलिस ने लड़की और आरोपियों की तलाश के लिए छह विशेष टीमें गठित की हैं. अब तक लड़की का कोई सुराग नहीं लग पाया है, जिससे नागरिकों में रोष और चिंता बढ़ती जा रही है. पुलिस ने करीब 165 किलोमीटर का रूट मैप तैयार कर तलाशी अभियान तेज कर दिया है. चौंकाने वाली बात यह है कि अपहरण की शिकार लड़की की शादी मात्र चार दिन बाद, यानी 22 फरवरी को होने वाली थी. वह अपनी शादी की खरीदारी कर मां और भाई के साथ घर लौट रही थी, तभी यह वारदात हुई.

एक महीने से फोन पर बातचीत का हुआ खुलासा

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी युवक और पीड़ित लड़की के घर पास-पास ही हैं और दोनों के बीच पिछले एक महीने से फोन पर बातचीत हो रही थी. लड़की की उम्र 21 साल बताई जा रही है. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और किसी भी तरह का धार्मिक या सामाजिक तनाव पैदा न करने की चेतावनी दी है. अधिकारियों ने कहा है कि अगर कोई कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.