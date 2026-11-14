'सोनिया गांधी के सामने चींटी बराबर भी नहीं', हुसैन दलवई बोले- कंगना जुबान पर काबू रखें

बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने कंगना के बयान को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि कंगना बिना सबूत कुछ भी बोल देती हैं. उन्हें अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए. दलवई ने सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके सामने कंगना का कद कुछ भी नहीं है.

हुसैन दलवई ने कहा कि कंगना के खिलाफ FIR दर्ज होना अच्छी बात है. सोनिया गांधी भी एक महिला हैं. उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना पूरी तरह गलत है. दलवई ने कहा, 'सोनिया गांधी के सामने आपका कद ही क्या है? क्या आप जानती हैं कि सोनिया जी कौन हैं? उनका कद हिमालय जितना ऊंचा है. उनके सामने तो आप एक चींटी के बराबर भी नहीं हैं.' उन्होंने कंगना को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की सलाह दी.

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कंगना ने सोनिया गांधी को बताया था 'मिस्ट्री फॉरेनर'

दरअसल, कंगना ने 10 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गांधी परिवार से जुड़ा एक पुराना वीडियो साझा किया था. इसके साथ उन्होंने सोनिया गांधी के राजनीतिक सफर पर सवाल उठाए थे. कंगना ने सोनिया गांधी को 'मिस्ट्री फॉरेन नेशनल' यानी रहस्यमयी विदेशी नागरिक बताया था. उन्होंने गांधी परिवार के सदस्यों संजय गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की मौतों का जिक्र करते हुए सवाल उठाए थे.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On the FIR against BJP MP Kangana Ranaut, Congress leader Husain Dalwai says, “It is good that an FIR has been filed because she says anything without any evidence. She is a woman, and Sonia Gandhi is also a woman. It is completely wrong to make such remarks against her... What is your stature compared to Sonia Gandhi? Do you know who Sonia ji is? She is as tall as the Himalayas. You are not even an ant in comparison. Why do you make such statements? I think she needs to exercise some control over her tongue.” — ANI (@ANI) November 14, 2026

पोस्ट में गांधी परिवार की घटनाओं पर उठाए सवाल

कंगना ने अपनी पोस्ट में संजय गांधी की मौत के बाद मेनका गांधी के परिवार से अलग होने का भी जिक्र किया था. उन्होंने इन घटनाओं को सोनिया गांधी के राजनीतिक उभार से जोड़ते हुए कई सवाल किए थे. हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया था. शिकायतकर्ता ने इन्हीं टिप्पणियों को भड़काऊ और आपत्तिजनक बताया.

शिमला में दर्ज हुई FIR, जांच कर रही पुलिस

कंगना के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित बोइलौगंज थाने में FIR दर्ज की गई है. यह कार्रवाई शिमला निवासी अतुल शर्मा की शिकायत पर हुई. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 353 और 356 के तहत मामला दर्ज किया है. ये धाराएं अलग-अलग समूहों में दुश्मनी बढ़ाने, सार्वजनिक उपद्रव और मानहानि से जुड़ी हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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