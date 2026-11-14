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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'सोनिया गांधी के सामने चींटी बराबर भी नहीं', हुसैन दलवई बोले- कंगना जुबान पर काबू रखें

'सोनिया गांधी के सामने चींटी बराबर भी नहीं', हुसैन दलवई बोले- कंगना जुबान पर काबू रखें

कंगना रनौत के खिलाफ FIR पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने उनका विरोध किया. उन्होंने सोनिया गांधी पर टिप्पणी को गलत बताते हुए कंगना को जुबान पर काबू रखने की सलाह दी.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 14 Nov 2026 03:52 PM (IST)
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बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने कंगना के बयान को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि कंगना बिना सबूत कुछ भी बोल देती हैं. उन्हें अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए. दलवई ने सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके सामने कंगना का कद कुछ भी नहीं है.

हुसैन दलवई ने कहा कि कंगना के खिलाफ FIR दर्ज होना अच्छी बात है. सोनिया गांधी भी एक महिला हैं. उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना पूरी तरह गलत है. दलवई ने कहा, 'सोनिया गांधी के सामने आपका कद ही क्या है? क्या आप जानती हैं कि सोनिया जी कौन हैं? उनका कद हिमालय जितना ऊंचा है. उनके सामने तो आप एक चींटी के बराबर भी नहीं हैं.' उन्होंने कंगना को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की सलाह दी.

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कंगना ने सोनिया गांधी को बताया था 'मिस्ट्री फॉरेनर'

दरअसल, कंगना ने 10 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गांधी परिवार से जुड़ा एक पुराना वीडियो साझा किया था. इसके साथ उन्होंने सोनिया गांधी के राजनीतिक सफर पर सवाल उठाए थे. कंगना ने सोनिया गांधी को 'मिस्ट्री फॉरेन नेशनल' यानी रहस्यमयी विदेशी नागरिक बताया था. उन्होंने गांधी परिवार के सदस्यों संजय गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की मौतों का जिक्र करते हुए सवाल उठाए थे.

पोस्ट में गांधी परिवार की घटनाओं पर उठाए सवाल

कंगना ने अपनी पोस्ट में संजय गांधी की मौत के बाद मेनका गांधी के परिवार से अलग होने का भी जिक्र किया था. उन्होंने इन घटनाओं को सोनिया गांधी के राजनीतिक उभार से जोड़ते हुए कई सवाल किए थे. हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया था. शिकायतकर्ता ने इन्हीं टिप्पणियों को भड़काऊ और आपत्तिजनक बताया.

शिमला में दर्ज हुई FIR, जांच कर रही पुलिस

कंगना के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित बोइलौगंज थाने में FIR दर्ज की गई है. यह कार्रवाई शिमला निवासी अतुल शर्मा की शिकायत पर हुई. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 353 और 356 के तहत मामला दर्ज किया है. ये धाराएं अलग-अलग समूहों में दुश्मनी बढ़ाने, सार्वजनिक उपद्रव और मानहानि से जुड़ी हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें- सपा सांसद के बयान पर भड़की BJP, राम कदम बोले- हिंदुओं की आस्था को पहुंचाई ठेस

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 14 Nov 2026 03:51 PM (IST)
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