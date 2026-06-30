महाराष्ट्र में HSRP नंबर प्लेट की आज लास्ट डेट, 1 जुलाई से लगेगा इतने हजार का जुर्माना

महाराष्ट्र के वाहन मालिकों को परिवहन विभाग द्वारा एक अहम और अंतिम चेतावनी दी गई है. राज्य में 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाए जाने की अंतिम समयसीमा आज (30 जून 2026) समाप्त हो रही है. परिवहन विभाग द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 जुलाई से HSRP नंबर प्लेट नहीं लगवाने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुलिस व परिवहन टीमों द्वारा सघन अभियान चलाकर जुर्माना लगाया जाएगा.

RTO की ये सेवाएं कर दी जाएंगी बंद

1 जुलाई से नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) की कई महत्वपूर्ण सेवाओं को रोक दिया जाएगा. इनमें वाहन का ट्रांसफर, पते में परिवर्तन, हाइपोथिकेशन (कर्ज दर्ज करना या हटाना), री-रजिस्ट्रेशन, वाहन में अन्य बदलाव तथा लाइसेंस का नवीनीकरण जैसी सेवाएं शामिल की गई हैं. हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate) के नवीनीकरण के लिए फिलहाल इस शर्त को लागू नहीं किया जाएगा.

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अपॉइंटमेंट लेने वालों को दी जाएगी छूट

परिवहन विभाग द्वारा उन वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी गई है, जिनके द्वारा 30 जून तक अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर HSRP नंबर प्लेट लगवाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लिया गया है. नंबर प्लेट लगने में देरी होने पर भी उन्हें 1 जुलाई से शुरू होने वाली दंडात्मक कार्रवाई से मुक्त रखा जाएगा.

तीन कंपनियों को सौंपा गया है जिम्मा और तय किए गए हैं रेट

राज्य सरकार द्वारा इस कार्य को सुचारु रूप से पूरा करने के लिए महाराष्ट्र को तीन जोन में विभाजित किया गया है और इसका जिम्मा Rosmerta Technologies, Real Industries तथा FTA HSRP Solutions को सौंपा गया है. वाहन मालिकों से मनमाना शुल्क न वसूला जाए, इसके लिए आधिकारिक दरें भी निर्धारित की गई हैं:

दोपहिया वाहन: 450 रुपये

तीनपहिया वाहन: 500 रुपये

कार और व्यावसायिक वाहन: 745 रुपये

(नोट: इन शुल्कों में फिटमेंट शुल्क शामिल किया गया है, जबकि जीएसटी अतिरिक्त देय होगा.)

सरकारी वाहनों पर भी लागू किए गए हैं निर्देश

राज्य सरकार द्वारा सभी सरकारी और अर्द्धसरकारी विभागों को भी अपने वाहनों पर अनिवार्य रूप से HSRP लगवाए जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं.

क्या कहा परिवहन मंत्री ने?

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक द्वारा बताया गया कि देश में वाहन चोरी की वारदातों और आतंकी घटनाओं में चोरी के वाहनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए HSRP प्रणाली पर कार्य किया जा रहा है. उनके द्वारा जानकारी दी गई कि अब तक करीब 49 लाख HSRP नंबर प्लेटें तैयार की जा चुकी हैं. चूंकि यह समयसीमा पहले ही पांच बार बढ़ाई जा चुकी है, इसलिए अब 1 जुलाई से बिना HSRP वाले वाहनों पर 1,000 रुपये का जुर्माना सख्ती से लगाया जाएगा.

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