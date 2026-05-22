Maharashtra News: नागपुर-हैदराबाद हाईवे पर दर्दनाक हादसा! पति-पत्नी और 6 साल की बेटी की गई जान

Maharashtra Family Death: महाराष्ट्र के नागपुर-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिंगणघाट के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा होटल सगुना फैक्टरी के पास उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मोपेड को जोरदार टक्कर मार दी.

मृतकों में पति, पत्नी और उनकी 6 साल की बेटी शामिल हैं. मृतकों की पहचान गजानन वानखेड़े (45), पल्लवी वानखेड़े (38) और आरोही वानखेड़े (6) के रूप में हुई है. इस हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों में गहरा शोक फैल गया.

ससुराल से लौटते वक्त हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, वानखेड़े परिवार अपने ससुराल से लौटकर कपड़े खरीदने के लिए हिंगणघाट शहर जा रहा था. इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने उनकी मोपेड को सीधी टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दुपहिया वाहन पूरी तरह चकनाचूर हो गया और तीनों सड़क पर गिर पड़े. गंभीर चोटों के कारण तीनों की मौके पर ही मौत हो गई.

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अस्पताल पहुंचने से पहले ही खत्म हुई जिंदगी

इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय नागरिक और पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और एम्बुलेंस की मदद से तीनों को उप-जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि, अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इस घटना की सबसे दुखद बात यह है कि दुर्घटना में मारी गई 6 साल की छोटी आरोही जुड़वां बहन थी. उसकी दूसरी जुड़वां बहन बच गई है, लेकिन माता-पिता और बहन के जाने से वह अब अनाथ हो गई है. एक खुशहाल परिवार का अचानक अंत होने से कुर्ला और हिंगणघाट इलाके में दुख व्यक्त किया जा रहा है. फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है.

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