Maharashtra: पुणे में काले-बदबूदार पानी की आपूर्ति, लोग बोले- मिल रहा गटर का जल, जताई नाराजगी

Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे के कर्वे नगर इलाके में मल मिश्रित पानी की आपूर्ति के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य का मुद्दा गरमा गया है. पूरे इलाके में गंदे पानी की आपूर्ति की जा रही है. दूषित पानी से दस्त, उल्टी, बुखार, त्वचा रोग जैसी बीमारियों का खतरा पैदा होने की संभावना है, नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ होने के कारण उन्होंने इस बारे में नाराजगी व्यक्त की है.

महाराष्ट्र के कर्वेनगर इलाके में भुजबल बंगले के सामने गायकवाड़ चाल इलाके में कल (रविवार, 18) मुख्य जलवाहिनी से मल मिश्रित पानी की आपूर्ति हुई. पानी आने के समय सुबह इलाके के कई घरों में दूषित पानी की आपूर्ति होने की जानकारी इलाके के नागरिकों ने दी है. महानगरपालिका प्रशासन ने इस समस्या को हल करने के लिए तुरंत नई जलवाहिनी डालने की मांग निवासियों ने की है.

काला, बदबूदार पानी घरों में आया

कुछ घरों के नलों से काला, बदबूदार पानी आया. नागरिकों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इस पानी में मल के अंश स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं. दूषित पानी से दस्त, उल्टी, बुखार, त्वचा रोग जैसी बीमारियां होने की संभावना है. इससे महानगरपालिका प्रशासन के खिलाफ इलाके के नागरिकों ने तीव्र नाराजगी व्यक्त करते हुए जल आपूर्ति विभाग से तुरंत जलवाहिनी का निरीक्षण करने और दूषित पानी की आपूर्ति को रोकने के लिए उपाय करने की मांग की है.

साथ ही, इलाके के नागरिकों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया तो वे आंदोलन करेंगे. नवनिर्वाचित पार्षद रेशमा बराटे ने गायकवाड़ चाली का दौरा किया और इस समस्या का निरीक्षण किया. दूषित पानी की आपूर्ति को रोकने के लिए उन्होंने महानगरपालिका के अधिकारियों को उपाय करने के निर्देश दिए. साथ ही नागरिकों को पानी के जार भी उपलब्ध कराए गए हैं.

इलाके में जलवाहिनी मरम्मत का काम शुरू

कर्वेनगर इलाके में भुजबल बंगले के सामने गायकवाड़ चाली में दूषित पानी की आपूर्ति की शिकायत नागरिकों से मिली है और इस जलवाहिनी का निरीक्षण किया गया है. यहां ड्रेनेज लाइन के चैंबर से कुछ नल कनेक्शन गए हैं, जो जंग लगने से खराब हो गए हैं. इन नल कनेक्शनों को बंद कर दिया गया है. यहां मरम्मत का काम चल रहा है और आज सोमवार (दि. 19) सुबह पानी आने पर पता चलेगा कि जलवाहिनी में मल का पानी कैसे जाता है.

उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. पानी आपूर्ति विभाग की कनिष्ठ अभियंता अपर्णा देसाई ने बताया कि जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक नागरिकों को टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है.