Maharashtra: जीप से बांधी रस्सी, 12 मिनट के अंदर ATM उखाड़ ले गए चोर, अंदर थे 26 लाख रुपए

Nashik Crime News: महाराष्ट्र के नासिक जिले के सटाणा शहर में एटीएम चोरी की एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान है. फिल्मी स्टाइल में चोरों ने एटीएम मशीन को जीप से रस्सी बांधकर उखाड़ लिया और महज 12 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. इस घटना ने न सिर्फ स्थानीय लोगों में दहशत पैदा कर दी, बल्कि बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

2:50 बजे चोरों ने कटर की मदद से काटा शटर

यह घटना सटाणा के ताहाराबाद रोड स्थित यशवंत नगर इलाके में शनिवार देर रात हुई. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस एटीएम पर रात करीब 2:50 बजे जीप से तीन अज्ञात चोर पहुंचे. पहले उन्होंने कटर की मदद से एटीएम सेंटर का शटर काटा. उसके बाद एटीएम मशीन के चारों ओर रस्सी बांधी और जीप आगे बढ़ाई.

रस्सी दो बार टूट गई, लेकिन तीसरी कोशिश में चोर एटीएम मशीन को उखाड़ने में सफल हो गए. इसके बाद उन्होंने मशीन को जीप में डाला और सुबह 3:02 बजे तक पूरी वारदात खत्म करके साक्री की दिशा में फरार हो गए.

दिल्ली मुख्यालय में बजा अलार्म

एटीएम के साथ छेड़छाड़ होते ही दिल्ली स्थित एसबीआई मुख्यालय में अलार्म बज गया. वहां से तुरंत नासिक कंट्रोल रूम और फिर सटाणा पुलिस को इसकी सूचना मिली. पुलिस घटना स्थल पर मात्र 14 मिनट में पहुंच गई, लेकिन तब तक चोर काफी दूर निकल चुके थे. बैंक अधिकारियों को बुलाकर सीसीटीवी फुटेज जांचा गया, जिसमें तीन युवक दिखाई दिए. उनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे और उनकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास बताई जा रही है.

इस एटीएम में कुल 40 लाख रुपये थे, जिनमें से लगभग 14 लाख ग्राहकों ने निकाल लिए थे. वारदात के समय एटीएम में करीब 25 लाख 99 हजार रुपये रखे हुए थे. चोरी किया गया एटीएम चोर सटाणा से धुले जिले के साक्री शहर के पास लेकर पहुंचे. उन्होंने एक सुनसान खेत में एटीएम तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश शुरू कर दी.

घबराकर चोर एटीएम छोड़कर भागे

इसी दौरान आसपास मौजूद कुछ स्थानीय नागरिकों को शक हुआ. उन्होंने टॉर्च की रोशनी में जांच की तो चोरों को लगा कि उनकी पोल खुल गई है. घबराकर चोर एटीएम वहीं छोड़कर भाग गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी. साक्री पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में पता चला कि यह वही एटीएम है जो सटाणी में चोरी हुआ था. सटाणा पुलिस भी साक्री पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू की.

पुलिस जांच में पता चला कि एटीएम में कुल पांच नकदी ट्रे थीं. चोरों ने इनमें से दो ट्रे खोलने में असफल रहे, इसलिए 9 लाख 55 हजार 900 रुपये मशीन में सुरक्षित रहे, लेकिन बाकी तीन ट्रे से 16 लाख 43 हजार 500 रुपये निकालकर चोर फरार हो गए.

इलाके में हड़कंप

इस पूरी वारदात ने सटाणा शहर और आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मचा दिया है. पुलिस अब चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाकर जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज, जीप के रास्ते और अन्य तकनीकी सबूतों की मदद से चोरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.