हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रSangli Leopard Attack: घर के बाहर खेल रहे 4 साल के मासूम पर तेंदुए ने किया हमला, दूर तक घसीटा, हुई मौत

Sangli Leopard Attack: घर के बाहर खेल रहे 4 साल के मासूम पर तेंदुए ने किया हमला, दूर तक घसीटा, हुई मौत

Sangli leopard Attack: महाराष्ट्र के सांगली के शिराला तालुका के बियूर गांव में तेंदुए ने एक चार साल के बच्चे पर हमला किया. इस हमले में उस छोटे बच्चे की मौत हो गई. जानें क्या है पूरा मामला.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 31 Jan 2026 04:05 PM (IST)
Preferred Sources

Sangli leopard Attack News: महाराष्ट्र राज्य भर में पिछले कुछ महीनों में तेंदुए का लोगों पर हमला करने की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है. राज्य के अधिकांश शहरी क्षेत्रों में तेंदुए को नियमित रूप से देखा जा रहा है और शहर की ओर आने के कारण यह समस्या गंभीर रूप ले चुकी है. कई बार तेंदुए ने लोगों पर हमला करके उनकी जान भी ली है.

इसी बीच महाराष्ट्र के सांगली के शिराला तालुका में भी ऐसी ही एक घटना हुई है. तालुका के बियूर गांव में तेंदुए ने एक चार साल के बच्चे पर हमला किया. इस हमले में इस छोटे बच्चे की मौत हो गई है. इस घटना से इलाके में मातम छा गया है और लोगों में दहशत फैल गई है.

तेंदुए ने बच्चे को काफी दूर तक घसीटा

मिली जानकारी के मुताबिक, तेंदुए ने घर के सामने खेल रहे बच्चे पर अचानक हमला कर उसे काफी दूर तक घसीटा. तेंदुए के लगातार हमलों की घटनाओं के कारण लोगों में भय का वातावरण बन गया है और दूसरी ओर वन विभाग पर भी लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है.

क्रोधित लोगों ने वन विभाग के कार्यालय पर किया पथराव

यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद क्रोधित लोगों ने वन विभाग के कार्यालय पर पथराव किया. लोगों की आंखों के सामने तेंदुए ने बच्चे पर अचानक हमला कर उसे काफी दूर तक घसीटा. इस दौरान कुछ उपस्थित लोगों ने तेंदुए का पीछा किया, जिससे तेंदुए ने बच्चे को छोड़ दिया, लेकिन इस हमले में बच्चे की मौत हो गई है. इसी बीच बच्चे का पार्थिव शरीर शिराला ग्रामीण अस्पताल लाया गया और इलाके में इस घटना से मातम छा गया है.

यह भी पढ़ें -

Maharashtra: हफ्ता मांग-मांगकर महिला को किया प्रताड़ित, उसने पुलिस के सामने उठाया खौफनाक कदम

बारामती की बहू से महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी CM तक, जानें कौन हैं सुनेत्रा पवार

Published at : 31 Jan 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
Leopard Attack MAHARASHTRA NEWS Sangali News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'कर्ज मांगने जाते हैं तो बड़ी शर्म आती है', मुनीर का जिक्र कर शहबाज का कबूलनामा, बताई पाकिस्तान की हकीकत
'कर्ज मांगने जाते हैं तो बड़ी शर्म आती है', आसिम मुनीर का जिक्र कर शहबाज शरीफ का कबूलनामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर: आजम खान से पत्नी-बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड केस में बंद हैं सपा नेता
रामपुर: आजम खान से पत्नी-बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड केस में बंद हैं सपा नेता
क्रिकेट
भारत के 9, पाकिस्तान के 3... श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
भारत के 9, पाकिस्तान के 3, श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
साउथ सिनेमा
'प्रोड्यूसर के लिए लग रहा बहुत बुरा', 'जन नायकन' विवाद पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
'प्रोड्यूसर के लिए लग रहा बहुत बुरा', 'जन नायकन' विवाद पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
Advertisement

वीडियोज

Sunetra Pawar Deputy CM Oath: Sunetra Pawar की शपथ से पहले शरद पवार से मिलने पहुंचे पार्थ पवार
Kohrra Season 2: Quiet tone, psychological pressure और grounded realism ने फिर जीता audience का दिल
India Oil Strategy Shift Explained | Russia से Venezuela तक का Geopolitical Game | Paisa Live
Sunetra Pawar Deputy CM Oath: Sunetra Pawar की शपथ से ठीक पहले आ गई चौंकाने वाली खबर
Budget Fear vs Market Reality: Investors क्या समझें? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'कर्ज मांगने जाते हैं तो बड़ी शर्म आती है', मुनीर का जिक्र कर शहबाज का कबूलनामा, बताई पाकिस्तान की हकीकत
'कर्ज मांगने जाते हैं तो बड़ी शर्म आती है', आसिम मुनीर का जिक्र कर शहबाज शरीफ का कबूलनामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर: आजम खान से पत्नी-बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड केस में बंद हैं सपा नेता
रामपुर: आजम खान से पत्नी-बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड केस में बंद हैं सपा नेता
क्रिकेट
भारत के 9, पाकिस्तान के 3... श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
भारत के 9, पाकिस्तान के 3, श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
साउथ सिनेमा
'प्रोड्यूसर के लिए लग रहा बहुत बुरा', 'जन नायकन' विवाद पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
'प्रोड्यूसर के लिए लग रहा बहुत बुरा', 'जन नायकन' विवाद पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
इंडिया
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
राजस्थान
साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में SIT का गठन, जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश
साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में SIT का गठन, जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश
शिक्षा
UGC के नए नियमों के पीछे कौन हैं धर्मेंद्र प्रधान? जानिए शिक्षा मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई का पूरा सफर
UGC के नए नियमों के पीछे कौन हैं धर्मेंद्र प्रधान? जानिए शिक्षा मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई का पूरा सफर
ट्रेंडिंग
चलती ट्रेन से उतरने की जल्दी में शख्स ने गंवाई जान, वायरल वीडियो देख कांप जाएगी रूह
चलती ट्रेन से उतरने की जल्दी में शख्स ने गंवाई जान, वायरल वीडियो देख कांप जाएगी रूह
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Embed widget