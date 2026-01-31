Sangli leopard Attack News: महाराष्ट्र राज्य भर में पिछले कुछ महीनों में तेंदुए का लोगों पर हमला करने की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है. राज्य के अधिकांश शहरी क्षेत्रों में तेंदुए को नियमित रूप से देखा जा रहा है और शहर की ओर आने के कारण यह समस्या गंभीर रूप ले चुकी है. कई बार तेंदुए ने लोगों पर हमला करके उनकी जान भी ली है.

इसी बीच महाराष्ट्र के सांगली के शिराला तालुका में भी ऐसी ही एक घटना हुई है. तालुका के बियूर गांव में तेंदुए ने एक चार साल के बच्चे पर हमला किया. इस हमले में इस छोटे बच्चे की मौत हो गई है. इस घटना से इलाके में मातम छा गया है और लोगों में दहशत फैल गई है.

तेंदुए ने बच्चे को काफी दूर तक घसीटा

मिली जानकारी के मुताबिक, तेंदुए ने घर के सामने खेल रहे बच्चे पर अचानक हमला कर उसे काफी दूर तक घसीटा. तेंदुए के लगातार हमलों की घटनाओं के कारण लोगों में भय का वातावरण बन गया है और दूसरी ओर वन विभाग पर भी लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है.

क्रोधित लोगों ने वन विभाग के कार्यालय पर किया पथराव

यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद क्रोधित लोगों ने वन विभाग के कार्यालय पर पथराव किया. लोगों की आंखों के सामने तेंदुए ने बच्चे पर अचानक हमला कर उसे काफी दूर तक घसीटा. इस दौरान कुछ उपस्थित लोगों ने तेंदुए का पीछा किया, जिससे तेंदुए ने बच्चे को छोड़ दिया, लेकिन इस हमले में बच्चे की मौत हो गई है. इसी बीच बच्चे का पार्थिव शरीर शिराला ग्रामीण अस्पताल लाया गया और इलाके में इस घटना से मातम छा गया है.

