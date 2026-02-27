Pune: घर की छत से कूदी 27 साल की लड़की, 3 महीने पहले हुई थी शादी, पति समेत 4 पर FIR दर्ज

Maharashtra Suicide News: महाराष्ट्र के पुणे से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. ससुराल वालों के कथित उत्पीड़न से परेशान होकर एक नवविवाहिता ने शादी के महज तीन महीने बाद आत्महत्या कर ली. यह घटना पुणे के बाणेर इलाके में हुई, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है.

मृत महिला की पहचान 27 साल की गंगा तेजस बेंबळकर के रूप में हुई है. उनके पति का नाम तेजस शिवा बेंबलकर बताया गया है, जिन्होंने अमेरिका से उच्च शिक्षा प्राप्त की है. गंगा और तेजस की शादी तीन महीने पहले ही हुई थी. परिजनों के मुताबिक, शादी के बाद से ही गंगा को ससुराल पक्ष की ओर से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. इसी उत्पीड़न से तंग आकर गंगा ने अपनी ही इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली.

पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ मामला दर्ज

इस मामले में मृतका के मायके पक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं. गंगा के पिता ने बाणेर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है. सुसाइड नोट में महिला ने अपनी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन परिजनों के लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों को ध्यान में रखते हुए पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है.

आत्महत्या के पीछे का कारण क्या था?

पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच के बाद ही आत्महत्या के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. इस घटना से इलाके में आक्रोश और शोक का माहौल है. लोग घरेलू उत्पीड़न जैसी गंभीर सामाजिक समस्या पर सवाल उठा रहे हैं. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.