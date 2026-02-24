पुणे में स्पा सेंटर पर छापा, डरकर मैनेजर और महिला ने खिड़की से लगाई छलांग, हुई मौत

Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे के विमाननगर इलाके में रविवार दोपहर पुलिस की छापेमारी के दौरान एक दर्दनाक घटना सामने आई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और स्पा सेंटर का मैनेजर गंभीर रूप से घायल हो गया. यह घटना उस समय हुई जब पुलिस ने ‘द रूट्स स्पा’ पर अनैतिक मानव व्यापार की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, विमाननगर पुलिस स्टेशन की टीम ने रविवार दोपहर करीब तीन बजे ‘द रूट्स स्पा’ पर छापा मारा. जैसे ही पुलिस अंदर पहुंची, वहां मौजूद एक महिला कर्मचारी और स्पा मैनेजर घबरा गए और पुलिस हिरासत से बचने के प्रयास में इमारत की दूसरी मंजिल की खिड़की से छलांग लगा दी. इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि मैनेजर के पैर में गंभीर चोट आई.

छापेमारी के दौरान छलांग, महिला की मौत

घटना के तुरंत बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, महिला की हालत अत्यंत गंभीर थी और इलाज शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो गई. मैनेजर का फिलहाल अस्पताल में उपचार चल रहा है और उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है.

पुलिस उपायुक्त सोमय मुंडे ने बताया कि इस स्पा सेंटर में अनैतिक मानव व्यापार चलने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं, जिसके आधार पर यह छापेमारी की गई. कार्रवाई के बाद पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा किया और स्पा सेंटर के लाइसेंस, कर्मचारियों के रिकॉर्ड तथा वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है.

प्रबंधक और मालिक पर केस दर्ज करने की तैयारी

इस मामले में स्पा सेंटर के प्रबंधक और मालिक के खिलाफ अनैतिक मानव व्यापार निवारण कानून के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है. मृत महिला की पहचान की जा रही है और उसकी मौत को फिलहाल दुर्घटनात्मक मृत्यु के रूप में दर्ज किया गया है.

पुलिस स्पा सेंटर के अन्य कर्मचारियों और प्रबंधन से भी पूछताछ कर रही है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि वहां किस तरह की अवैध गतिविधियां चल रही थीं. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.