शराब पीने गए थे दो दोस्त, 20 रुपए की उधारी पर हुआ झगड़ा, एक ने दूसरे का काटा गला

Maharashtra News: महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां महज 20 रुपये के विवाद में एक युवक ने अपने ही दोस्त के गले पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या का प्रयास किया. इस घटना में रवींद्र ज्ञानेश्वर गायकवाड़ गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. वहीं फरार आरोपी सत्यजीत उर्फ सोन्या कांबले को पुलिस ने लातूर से गिरफ्तार कर लिया है.

रवींद्र गायकवाड़ और सत्यजीत कांबले एक-दूसरे को पहले से जानते थे. बुधवार रात करीब सवा आठ बजे दोनों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ. इसी दौरान सत्यजीत कांबले ने यह कहते हुए कि “मेरे तुम्हारे 20 रुपये उधार हैं”, अचानक रवींद्र के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में रवींद्र गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के तुरंत बाद रवींद्र को महानगरपालिका के वाईसीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. सूचना मिलते ही पिंपरी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

आरोपी लातूर से गिरफ्तार

हमले के बाद आरोपी सत्यजीत कांबले फरार हो गया था. पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए एक टीम गठित की, जिसने कुछ ही घंटों में लातूर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया. फिलहाल पुलिस उसे पिंपरी लेकर आ रही है.

इस मामले में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक कडलग ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 तारीख को रात करीब 8 बजकर 15 मिनट पर लकी कंट्री बार, पिंपरी गांव स्थित समृद्धि होटल के पास शिकायतकर्ता रमेश गायकवाड़ और आरोपी सत्यजीत कांबले शराब पीने गए थे. वहां 20 रुपये की उधारी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ.

उन्होंने बताया कि इसी विवाद के दौरान सत्यजीत कांबले ने रवींद्र गायकवाड़ के गले पर धारदार हथियार से वार किया और मौके से फरार हो गया. घायल रवींद्र को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका बयान दर्ज कर लिया गया है. उसकी शिकायत पर पिंपरी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही

पुलिस के मुताबिक आरोपी पुणे के रास्ते लातूर भाग गया था, लेकिन सूचना मिलते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़ी सभी कड़ियों की गहन जांच की जा रही है. इस मामूली विवाद में हुई हत्या के प्रयास की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है और लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है. पुलिस का कहना है कि आरोपी को अदालत में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.