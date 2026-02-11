Maharashtra News: महाराष्ट्र के नवी मुंबई से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. खंडाला तालुका के सुखेड गांव में एक खेत के कुएं से एक आदमी का जला हुआ शव मिला. इस मामले को लेकर अब पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. जांच में पता चला है कि यह हत्या कलंबोली में की गई थी और शव को करीब 191 किलोमीटर दूर ले जाकर कुएं में फेंक दिया गया था. इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या का मुख्य आरोपी नवी मुंबई पुलिस बल का एक हवलदार निकला.

जिस व्यक्ति का शव मिला है, उसका नाम सोमनाथ बोबडे था. घटना की गंभीरता को देखते हुए लोणंद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की. महज तीन दिनों की जांच में पुलिस ने इस जघन्य हत्या की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया. जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके आधार पर पुणे में एक संदिग्ध कार की पहचान की गई. इसके बाद पुलिस आरोपी तक पहुंचने में सफल रही. आरोपी की पहचान बंडू भिसे के रूप में हुई है, जो रबाले एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में हवलदार के पद पर तैनात था.

दोस्तों की मदद से हत्या को दिया अंजाम

बंडू भिसे कलंबोली के रोडपाली इलाके में रहता था और मृतक सोमनाथ बोबडे उसका परिचित था. पुलिस जांच में सामने आया है कि बंडू भिसे को शक था कि सोमनाथ का उसकी पत्नी के साथ प्रेम संबंध है. इसी शक के चलते उसने सोमनाथ की हत्या की साजिश रची. पुलिस के अनुसार, 5 फरवरी को भिसे ने अपने दोस्तों विजय पवार, किरण गायकवाड़ और श्रीनिवास लोणे को बुलाकर सोमनाथ को मिलने के बहाने अपने पास बुलाया. इसके बाद चारों ने मिलकर सोमनाथ का मुंह दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी.

हत्या के बाद शव को कार की अगली सीट पर रखा गया और भिसे खुद करीब 191 किलोमीटर का सफर तय कर उसे सुखेड गांव ले गया. वहां एक खेत के कुएं में शव को फेंक दिया गया और पहचान मिटाने के लिए शव को जलाने की कोशिश की गई.

गिरफ्तारी के बाद भी नहीं किया जुर्म कबूल

घटना के खुलासे के बाद लोणंद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि मुख्य आरोपी बंडू भिसे ने गिरफ्तारी के बाद भी अपना अपराध स्वीकार करने से इनकार कर दिया. पुलिस ने उसके साथियों से पूछताछ कर पूरी घटना की कड़ी जोड़ी और हत्या की साजिश का खुलासा किया. फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.