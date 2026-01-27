Nashik Crime News: महाराष्ट्र के पुणे में इंजीनियर विवाहिता की घटना अभी शांत भी नहीं हुई थी कि नासिक में भी वैसी ही एक आक्रोशित करने वाली घटना सामने आई है. नासिक में एक उच्च शिक्षित विवाहिता को जान से मारने की कोशिश की गई, जिससे पूरे इलाके में हंगामा मच गया है.

पीड़ित विवाहिता का नाम महिमा मॉन्टी राजदेव है. महिमा ने अप्रैल 2025 में मॉन्टी राजदेव से लव मैरिज की थी. मायके पक्ष का आरोप है कि लव मैरिज करने के कारण महिमा को ससुराल वाले लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे.

बेडरूम में कैमरे तक लगाए गए- मां

मायके वालों की जानकारी के मुताबिक, शादी के बाद केवल आठ महीनों से महिमा के ससुर, सास और देवर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दे रहे थे. महिमा की मां ने दावा किया है कि चोरी के शक में उसके बेडरूम में कैमरे तक लगाए गए थे और उसे हर समय दबाव में रखा जाता था.

जहरीली दवा जबरदस्ती पिलाई

कल परिवार में विवाद के बाद महिमा को ससुराल बुलाया गया. वहां उसके पति मॉन्टी राजदेव ने उसे पीटा और जबरदस्ती जहरीली दवा पिलाने का आरोप है. घटना के बाद गंभीर हालत में महिमा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन हालत और गंभीर होने पर उसे निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया और वर्तमान में उसका गहन चिकित्सा इकाई में इलाज चल रहा है.

भद्रकाली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज

इस मामले में नासिक के भद्रकाली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस आगे की जांच कर रही है. घटना के बाद आरोपी पति फरार हो गया है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है. उच्च शिक्षित, लव मैरिज करने वाली विवाहिता पर ससुराल वालों के किए गए इस उत्पीड़न से नासिक में आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है. अब इस मामले में क्या कार्रवाई होगी? इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं.