हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: पानी की मोटर चालू करने पर छिड़ी जंग, ससुर ने बहू को बरहमी से डंडे से पीटा

Maharashtra: पानी की मोटर चालू करने पर छिड़ी जंग, ससुर ने बहू को बरहमी से डंडे से पीटा

Maharashtra News: महाराष्ट्र के नासिक में पारिवारिक विवाद में ससुर ने बहू पर हमला किया, जबकि जलगांव में मामूली झगड़े में युवक की मौत हो गई. दोनों घटनाओं ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 23 Jan 2026 07:19 PM (IST)
Preferred Sources

Maharashtra News: महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला तालुका के ममदापुर गांव में पारिवारिक विवाद से जुड़ा एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है. यहां पानी की मोटर चालू करने जैसी मामूली बात पर ससुर और बहू के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गई. आरोप है कि ससुर ने अपनी ही बहू की लाठी से बेरहमी से पिटाई कर दी.

यह घटना गांव में चर्चा का विषय बन गई है और लोगों के बीच गुस्सा और चिंता दोनों देखी जा रही है. घरेलू विवाद में इस तरह की हिंसा ने समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पानी की मोटर को लेकर शुरू हुआ विवाद

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ममदापुर निवासी बबन किसन गुडघे और उनकी बहू मनीषा दत्तू गुडघे के बीच पानी की मोटर चालू करने को लेकर विवाद हुआ था. शुरुआत में यह कहासुनी तक सीमित थी, लेकिन कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि बबन गुडघे ने आपा खो दिया और बहू पर लाठी से हमला कर दिया. घटना के बाद पीड़िता को काफी चोटें आईं, जिसके बाद परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी.

घटना की जानकारी मिलते ही येवला तालुका पुलिस स्टेशन में ससुर बबन किसन गुडघे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच कराई है और मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घरेलू हिंसा के मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

मामूली विवाद में युवक की मौत

इधर, जलगांव जिले से भी एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जलगांव तालुका के आव्हाणे गांव स्थित पुराने मारुति मंदिर परिसर में मामूली विवाद के चलते एक युवक की जान चली गई. मृतक युवक की पहचान सागर अरुण बिरहाडे के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, सागर का किसी व्यक्ति से किसी छोटी बात को लेकर विवाद हो गया, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गया.

हाथापाई के दौरान धक्का लगने से सागर के सिर में गंभीर चोट आई. उसे तुरंत जिला शासकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सागर की मौत की खबर मिलते ही परिजनों और रिश्तेदारों में भारी आक्रोश फैल गया. जिला अस्पताल परिसर में देर रात तक तनाव का माहौल बना रहा.

हत्या का मामला दर्ज

जलगांव तालुका पुलिस स्टेशन में इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया गया है. वहीं, स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की और घटना की जांच तेज कर दी है. पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों में कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Published at : 23 Jan 2026 07:19 PM (IST)
Tags :
Nasik MAHARASHTRA NEWS
