Video: नासिक में 16 साल के नाबालिग ने स्कूटर सवार यूवकों को BMW से कुचला, लेना चाहता था बदला

Maharashtra News: महाराष्ट्र के नासिक शहर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां तीन लड़केों के बीच हुए पुराने झगड़े का बदला लेने के लिए एक 16 साल के लड़के ने स्कूटर सवार दो नाबालिगों को कार से टक्कर मार दी. यह घटना 24 जनवरी को नासिक के गंगापुर रोड पर हुई. गनीमत रही कि इस हादसे में दोनों लड़केों की जान बच गई, हालांकि उन्हें गंभीर चोटें आई हैं.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी लड़का एक सरकारी अधिकारी का बेटा बताया जा रहा है. उसने पीछे से तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार से स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही स्कूटर सवार दोनों लड़के सड़क पर गिर गए और घायल हो गए. हादसे के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों की मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाया. पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान

घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी कार और लड़के की पहचान कर ली. फुटेज में साफ दिखाई दिया कि आरोपी कार लेकर पीछे से आया और जानबूझकर स्कूटर को टक्कर मारी.

View this post on Instagram A post shared by Aaj Ka Bharat 🇮🇳|Youth . News . Media (@aajkabharat_official)

पुलिस ने बाद में आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया, जहां उसे रिमांड होम भेज दिया गया. चूंकि आरोपी नाबालिग है, इसलिए उसके खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है.

हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में मामला दर्ज

घायल दोनों लड़के आपस में दोस्त हैं और वे भी नाबालिग हैं. उन्होंने पुलिस को बताया कि आरोपी ने जानबूझकर उनका पीछा किया और उन्हें मारने की कोशिश की. जांच में यह भी सामने आया कि इन लड़केों का पहले आरोपी से झगड़ा हो चुका था.

25 जनवरी को गंगापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें हत्या का प्रयास, लापरवाही से वाहन चलाना और मोटर वाहन अधिनियम की धाराएं शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि यह घटना पूरी तरह से पूर्व नियोजित प्रतीत होती है. मामले की गहन जांच की जा रही है और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.