Maharashtra News: महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के बिलोली तालुका में एक चौंकाने वाला हत्या का मामला सामने आया है. रिश्तेदार एक विवाहित महिला के साथ संबंध होने के शक में 22 साल के युवक की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई. यह घटना 3 मार्च को सुबह मौजे थडीसावली में हुई. मृतक युवक का नाम दुर्गेशसिंह ठाकुर (निवासी मुतन्याल, ता. बिलोली) है. वह पेशे से इलेक्ट्रीशियन था.

इस संबंध में पुलिस के दी गई जानकारी के मुताबिक, दुर्गेशसिंह को थडीसावली की एक रिश्तेदार विवाहित महिला के साथ संबंध होने का संदेह था. यह बात महिला के परिजनों को पता चलने पर गुस्साए रिश्तेदारों ने 3 मार्च को सुबह पांच बजे दुर्गेशसिंह के घर जाकर उसे जबरदस्ती उठाकर थडीसावली ले गए.

आरोपियों ने दुर्गेशसिंह और महिला को पीटा

गांव पहुंचने के बाद आरोपियों ने युवक और संबंधित महिला से पूछताछ की और कहा, "हमारी बेटी के साथ संबंध क्यों रखते हो?" यह सवाल पूछते हुए आरोपियों ने दुर्गेशसिंह और संबंधित महिला को केबल वायर से पीटा. दुर्गेशसिंह के गुप्तांग पर लात-घूंसे से वार करने से उसकी हालत गंभीर हो गई. इसके बाद उसे उल्टियां हुईं और वह मौके पर ही गिर गया और उसकी मौत हो गई, ऐसी जानकारी पुलिस ने दी.

सात लोगों पर हत्या का मामला

इस मामले में रामतीर्थ पुलिस स्टेशन (रामतीर्थ पुलिस स्टेशन) में हत्या का मामला दर्ज किया गया है. महिला के पति पद्मसिंह गंगासिंह ठाकुर सहित कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में राजू सिंह गंगासिंह ठाकुर, गंगासिंह हनुमानसिंह ठाकुर (निवासी थडीसावली), साथ ही दिलीपसिंह ठाकुर, विजयसिंह ठाकुर, विशालसिंह ठाकुर और प्रतापसिंह ठाकुर (निवासी निर्मल, तेलंगाना) शामिल हैं. अदालत ने सभी आरोपियों को शनिवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

इस बीच घटना के बाद थडीसावली गांव में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया था. पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया. सहायक पुलिस निरीक्षक विक्रम हराले इस मामले की आगे की जांच कर रहे हैं. इस जघन्य हत्या से इलाके में दुख व्यक्त किया जा रहा है और कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है.